Carmen Alcayde se despide de un familiar fallecido por la DANA: “Un trágico final que no merecía”

Carmen Alcayde, en 'Deluxe'. (Mediaset España)

La tragedia de la DANA que ha dejado ya más de 200 muertos en Valencia ha sacudido las vidas de miles de personas, entre las que también hay figuras conocidas. Es el caso de Carmen Alcayde, que ha comunicado en sus redes sociales el fallecimiento de un familiar cercano a ella por esta catástrofe.

La periodista compartía en sus stories de Instagram una triste noticia para los suyos. Y es que la que fuera presentadora de Aquí hay tomate es sobrina de la hermana de Miguel Burdeos, el empresario cuyo cuerpo era hallado sin vida este domingo 10 de noviembre tras 12 días desaparecido. “Un buen hombre con un trágico final que no merecía, como ninguno de los que se nos han ido con la DANA”, ha escrito Alcayde junto a una foto de la víctima.

“Mi más sentido pésame a mi tía Clara, que ha perdido a su hermano, y a la mujer, hijos y nietos de Miguel Burdeos. D.E.P.”, concluye la colaboradora, a quien Emma García envió su pésame en directo en Fiesta al enterarse de este trágico desenlace.

Texto de Carmen Alcayde en sus stories de Instagram. (@alcayde_carmen)

Precisamente a través del programa vespertino del fin de semana, Alcayde había compartido con los espectadores el dolor y la incertidumbre que estaba sufriendo su familia por la desaparición del empresario. “Hasta este momento he estado intentando ayudar. Me he enterado de que el marido de mi tía, el que está casado con la hermana de mi madre, ha desaparecido”, comunicó emocionada en el plató de Telecinco.

Cabe recordar que Miguel Burdeos era muy conocido en Valencia y fue fundador de las compañías SPB y Cleanity. En el momento de su desaparición, se encontraba comiendo con otros tres empresarios en un restaurante de Chiva. “No saben nada, si están en el restaurante o dónde están. Lo único que tiene es el GPS del coche que está en el barranco de Chiva, no saben dónde están. Es un horror. No tenemos ninguna culpa, no estamos acostumbrados a que pase esto de esta manera. Todos hemos sido imprudentes”, lamentó Carmen en su intervención.

Descienden a 32 las personas desaparecidas en Valencia por la DANA.

Reconocido empresario

Miguel Burdeos fue fundador, director general y actualmente ocupaba la presidencia de la compañía SPB. También fundador y actual presidente de Cleanity e impulsor de otras iniciativas empresariales.

Asimismo, fue una figura prominente en la industria química y de productos de limpieza, ocupando la presidencia de varias entidades clave en el sector, como la Asociación de Industrias Químicas de la Comunidad Valenciana (Quimacova) y de la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (Adelma).

Su rol en estas instituciones fue “fundamental para consolidar el crecimiento y desarrollo de la industria en nuestra región y en todo el país, siempre impulsando prácticas responsables, innovadoras y sostenibles”, recuerdan estas fuentes. Formaba parte de Feique, del pleno de la Cámara de Valencia y de la CEOE entre otras entidades, y vicepresidía la Confederación Empresarial Valenciana.