El ‘youtuber’ Delox dice que los ‘streamers’ deben ganar más dinero que los cirujanos: “No entretienen a 20 millones de personas”

Delox es un 'youtuber' español conocido por su contenido sobre criptomonedas (Sin Miedo al Éxito/Youtube)

Los podcasts se han convertido en espacios en los que youtubers, influencers, famosos o profesionales de cualquier otra área pueden expresarse libremente sobre diversos temas. Cada vez son más los nuevos contenidos que se transmiten a través de audio en plataformas como Spotify e Ivoox o también en vídeo, subidos a Youtube. Poco a poco se han ido abriendo paso en la gran cantidad de entretenimiento que ya se oferta en internet y los consumidores han encontrado en ellos una manera de conocer mejor a los famosos que siguen o aprender cosas nuevas sobre distintos temas.

Ante el gran potencial que tienen los podcasts, muchos influencers han decidido llevar a cabo su propio proyecto y ponerse frente a los micrófonos para explicar a sus seguidores sus opiniones sobre el mundo. Al igual que Ibai con Charlando Tranquilamente o Nil Ojeda, Goorgo y Werlyb con Club 113, todos ellos youtubers y streamers muy conocidos en la comunidad hispanohablante, otros también se han embarcado en la aventura de crear un podcast. Este es el caso de Delox, conocido por su contenido relacionado con el bitcoin, que publica principalmente en el perfil de Youtube en el que cuenta con 187.000 seguidores. Además de dar consejos a otras personas para comenzar a invertir en criptomonedas, Delox trata temas como el emprendimiento o el crecimiento en redes sociales en su podcast Sin miedo al éxito.

Este espacio se define en su descripción como “El único podcast que hace las preguntas que todo el mundo quiere escuchar, pero nadie se atreve a hacer” y en su episodio número 44 ha contado con la presencia de tres influencers que el mismo Delox ha definido como “leyendas de Youtube”: Álex (@Alextiis), con 17 millones de seguidores; Hugo (@chuster_yt), con 23 millones y medio, y Alberto (@Albertisment_), también con 17 millones. A parte de hablar de temas como la manera en la que su presencia creció en redes sociales, uno de los comentarios que expresó Delox ha sido muy criticado: el dinero que debería cobrar un streamer en comparación con otros profesionales como los cirujanos.

Álex (@Alextiis), a la izquierda, y Hugo (@chuster_yt), a la derecha, durante un episodio del 'podcast' de Delox 'Sin miedo al éxito' (Sin Miedo al Éxito/Youtube)

“Si un cirujano salvara 20 millones de vidas...”

El youtuber Delox comenzó diciendo que “La gente es experta en minimizar profesiones en las que creen que se paga más de lo que se debería”, haciendo referencia a la polémica que durante años ha girado en torno al sueldo de futbolistas, youtubers, cantantes... Ante esto, Álex expresaba que cada una cobra lo que genera: “A mí nadie me regala el dinero”.

Pese a que Hugo, otro de los invitados, opinó que un cirujano debería cobrar más, Delox no le dio la razón: “Un cirujano no está entreteniendo a 20 millones de personas. Si un cirujano o un médico salvara 20 millones de vidas, te digo yo que se hace millonario porque inventa una vacuna o lo que sea, la patenta y gana millones”. Por tanto, él explicaba que difícilmente una persona que cobra por horas puede llegar a hacerse rico. Haciendo referencia a que el contenido de plataformas como Youtube pueden ayudar al acompañamiento de personas que no se encuentran en un buen momento vital, Delox lanzaba la pregunta “¿Tú no crees que con el entretenimiento no se pueden salvar vidas?”.

Algunos usuarios se han mostrado a favor de esta opinión, “Moralmente un cirujano debería cobrar más, eso es obvio, pero el mercado es el mercado y, si un youtuber genera más, obviamente tiene que ganar más”; pese a ello, la mayoría de comentarios que ha recibido el clip subido a TikTok (@smae_podcast) han sido críticas hacia las palabras de Delox y la mayoría de los invitados al programa: “Tu trabajo es prescindible”, “Cuando te rompas la tibia le dices (al médico) que te haga un unboxing de la PS5″, “Me acaba de comparar una operación quirúrgica de la cual depende la vida de una persona con un vídeo de Rocket League”, “Pues nada, que cuando se ponga malo lo busque en Youtube y problema solucionado”...

Este es un claro ejemplo de que el debate social sobre la equiparación del sueldo a la necesidad de la profesión sigue vivo y con mucha fuerza. Pese a que algunos se decantan por la opinión de que depende del mercado y debe cobrarse lo que se genera, otros consideran que hay profesiones como la de los médicos, bomberos o profesores que deberían estar más valoradas económicamente.