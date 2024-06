El youtuber Borja Escalona va a un restaurante, humilla a la hostelera, tira los platos y se va sin pagar

Borja Escalona rompiendo los platos de un restaurante del que se fue sin pagar (YouTube, @elmesiascontroversial)

Lo ha vuelto a hacer. El polémico youtuber Borja Escalona ha vuelto a generar un aluvión de comentarios en las redes sociales por su último vídeo en directo en el que se niega a pagar la cuenta de un restaurante, tira los platos al suelo y desprecia al personal del local en reiteradas ocasiones.

El vídeo, publicado este viernes en el canal El Mesías Controversial, muestra a Escalona comiendo un arroz meloso con bogavante junto a otra persona. La situación se complica al final de la comida, cuando la camarera les entrega la cuenta y Escalona responde que no va a pagar porque les está “haciendo una promo” (promoción), a pesar de que el restaurante no ha contratado ningún acuerdo publicitario.

La camarera, siempre manteniendo la calma y educación, continúa recogiendo la mesa y les pregunta si desean postre, a lo que el youtuber responde de manera despectiva: “No, lo que me gustaría es que te llevaras esto a la mierda” y, con un comentario xenófobo, solicita que llamen al encargado: “¿Está el encargado?, alguien responsable, alguien de mi país, si puede ser”.

A la que se va la camarera, el hombre continua haciendo comentarios groseros para los espectadores que están siguiendo el directo. “Si me lo queréis cobrar, igual me lo acabo y lo apuro bien. Tampoco es muy caro, pero de cero (euros) a esto...” continua riéndose con desprecio.

Cuando llega la encargada, Escalona comienza explicando su situación: “Estoy en directo en YouTube, tengo 2.460 personas viendo y les he dicho que iba a hacer una review sobre sus comidas. Todo está muy bueno, muy estupendo, pero me han traído aquí un papel (la cuenta) que no tiene mucho sentido porque esta sección se llama Cosas Gratis”. La encargada, incrédula, le responde que no le conoce, a lo que el hombre aprovecha para presentarse como “Una estrella a nivel mundial. Muy famoso”.

Ella responde que únicamente le han pasado la cuenta de lo que ha consumido. Entonces el youtuber amenaza con enviarles una factura de 7.000 euros por la promoción que dice haberles hecho. Ante la negativa de la encargada, Escalona arroja los platos al suelo y explica: “Es que ese plato era mío, que lo estoy pagando”, y añade de manera amenazadora “no te preocupes que ya me encargaré yo de dejar clarito en las redes el trato” y dirigiéndose a la cámara añade con ironía “No vayáis a las redes sociales a poner nada malo, que no se os ocurra”.

Borja Escalona derramando comida delante de la encargada del restaurante (YouTube, @elmesiascontroversial)

Entonces, regresa la camarera a servirles un sorbete de limón, que Escalona derrama deliberadamente sobre la mesa antes de romper la cuenta y arrojársela a la encargada, que cansada de la disputa, le dice que está invitado. “Igual nos vamos... Nos ha dicho que nos invitaba, eso es lo que cuenta. Nos vamos que estamos en un barrio peligroso”, dice Escalona concluyendo la transmisión en vivo.

Aunque durante la emisión del directo se podía observar a numerosas personas animando al youtuber a continuar vejando al personal y riéndole las gracias, en otras redes sociales como X -antes Twitter-, algunos usuarios han reaccionado con indignación, e incluso hay quien piensa que es un vídeo preparado por lo surrealista que es el momento.

Anteriores polémicas de Escalona

Entre los episodios más notorios de Escalona se encuentran el discurso de enero de 2020 en el que criticó a la población canaria, calificando a Tenerife como “Alcatraz africano”. Además, expresó comentarios despectivos hacia los extremeños, describiéndolos con términos ofensivos.

En 2021, Escalona publicó un vídeo en su canal de YouTube en el que fingía cortar el pelo a los transeúntes con una maquinilla. El incidente se produjo cuando una persona a la que iba a hacer la broma se apartó, causando que la máquina cayese al suelo y se rompiera. Escalona empezó a perseguirlo para que pagara la máquina y acabó lanzándola por los aires, golpeando a una mujer en la nariz y rompiéndosela. Por lo que la Policía Nacional le detuvo por un delito de lesiones.

A pesar de estas controversias, YouTube no eliminó su canal hasta agosto de 2022, cuando intentó abandonar un bar sin pagar una empanadilla en Vigo. Y el pasado año se grabó en directo robando unas gafas de sol de un comercio, alegando que eran el pago de una promoción valorada en 15.000 euros.