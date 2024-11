La incógnita de los desaparecidos por la DANA en Valencia: Interior no puede dar una cifra “fiable” y SOS Desaparecidos trabaja con más de 150 alertas

Efectivos del cuerpo de bomberos con perros especializados en la búsqueda de personas, trabajan en la localidad valenciana de Sedaví. (EFE/ Kai Försterling)

La cifra de desaparecidos es la gran incógnita de la DANA que ha arrasado con especial incidencia la Comunidad Valenciana. Mientras el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) y el Ministerio del Interior creen “imprudente” dar un número de personas en paradero desconocido, la asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos, referente en la materia, trabaja con más de 150 alertas de desaparecidos en la zona afectada desde el pasado 29 de noviembre.

La asociación mantiene activas en sus redes sociales un total de 30 alertas con información de los desaparecidos que han aportado sus familiares y allegados. Sin embargo, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, explica a Infobae España que la asociación trabaja con varias decenas de alertas más que no han sido lanzadas por falta de información sobre el lugar y la fecha de la desaparición o las características físicas de las víctimas. Así, en su poder tienen un listado de más de 150 desaparecidos con nombres y apellidos, aunque han recibido hasta “3.000 avisos” sobre la DANA a través de llamadas, correos electrónicos y mensaje cuando se cumple una semana de la catástrofe.

Entre esas personas están dos hermanos de 3 y 5 años, Izan y Rubén Matías Calatayud, o el ejecutivo y exdirector general de Escuela de Empresarios (EDEM), Antonio Noblejas. SOS Desaparecidos ha lanzado hasta 22 publicaciones con sus identidades e información personal, ya que en algunos de los carteles están incluidos varios miembros de una misma familia o personas que desaparecieron cuando estaban juntas. Desde SOS Desaparecidos se solicita que cualquier información al respecto sea transmitida, en primer lugar, al teléfono facilitado por la Generalitat Valenciana (+34 900 365 112). Si se quiere comunicar información a la asociación, se debe utilizar el email info@sosdesaparecidos.es los números +34 649 952 957 y +34 644 712 806.

En una entrevista en La Sexta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que en “los próximos días” darán a conocer el número de desaparecidos, ya que desde el Ministerio están realizando el registro, pero todavía no pueden concluir la cifra final. “La razón fundamental y esencial es que una vez que tiene lugar el efecto trágico de Dana con los resultados devastadores en vidas humanas, se colapsan todos los centros de formalización de denuncia”, ha dicho. El titular de Interior ha pedido prudencia, aunque entiende la preocupación de la sociedad para conocer el dato de desaparecidos, que va a ser “en los próximos días”, si bien ha insistido en la necesidad de cotejar el número total correctamente.

Dos hermanos de 3 y 5 años desaparecidos por la DANA. (SOS Desaparecidos)

Esa cantidad de alertas ha ido variando en función del hallazgo durante los últimos días de personas desaparecidas, algunas con vida y otras fallecidas. En el apartado positivo está el caso de tres personas que han sido encontradas en buen estado. Una de ellas estaba, enferma de Alzheimer, estaba hospitalizada y fue identificada por el personal sanitario gracias a la alerta lanzada por SOS Desaparecidos. Las otras dos, otra enferma de Alzheimer y una tercera con otras patologías, fueron localizadas durante los últimos días mientras deambulaban “desorientadas”, aunque pudieron salvar su vida.

Por otra parte, la asociación también ha desactivado un total de 17 alertas al confirmar las autoridades el fallecimiento de los desaparecidos, la última este mismo lunes, cuando se ha constatado el fallecimiento de Serb Paula Florica y Beleca Vasile, quienes viajaban en el mismo vehículo por la autovía A-3 cuando comenzó la riada.

Interior dice que las cifras no son “fiables”

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este medio insisten en que estas y otras cifras no son “fiables”, ya que “no están contrastadas” y “solo llevan a la confusión”. El presidente de SOS Desaparecidos denuncia que la ausencia de información pública sobre personas desaparecidas en la DANA provoca un “caos” y lamenta que Interior no se haya puesto en contacto con la asociación para colaborar en la causa. Añade que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio, no se ha involucrado en la búsqueda de las personas desaparecidas por la DANA.

La Policía inspecciona el parking del centro comercial Bonaire de Aldaia en busca de víctimas por la DANA.

Amills critica la gestión del registro de avisos por desapariciones, que se ha canalizado a través de un número de teléfono de desaparecidos por la DANA facilitado por la Generalitat Valenciana, el +34 900 365 112. “La magnitud era suficiente como para abrir una centralita y varias líneas de teléfono para canalizar toda la información”, añade.