El marido de Marta Luisa de Noruega reconoció a un amigo haber tenido sexo con varios clientes: “He cruzado la línea, soy un ser humano”

Durek Verrett, en una fotografía de archivo. (Rød Løper)

En medio del escándalo por los problemas legales de Marius Borg, otro asunto controvertido ensombrece a la familia real noruega. El chamán Durek Verrett, marido de la princesa Marta Luisa, está envuelto en una gran polémica tras haber sido acusado por parte de uno de sus clientes de haberlo agredido sexualmente durante sus sesiones, una acusación que ahora se sabe que no es la única.

La revista noruega Se og Hør, la misma que desveló el testimonio de una presunta víctima de Durek, ha publicado este martes los audios que el propio Verrett le envió a un amigo en 2020, después de que este le preguntara acerca de sus presuntas actitudes inapropiadas con varios clientes.

El citado medio se ha puesto en contacto con Eric Nies, antigua celebrity televisiva que tuvo una estrecha relación con el chamán. Según ha contado el estadounidense, hace cuatro años decidió consultar a Durek después de que le llegaran dos testimonios de personas que aseguraban haber tenido experiencias desagradables con él durante sus sesiones.

La primera reacción del chamán al recibir el mensaje de su amigo pidiendo explicaciones fue de enfado: “No me estás hablando desde un lugar lleno de amor. No piensas en todas las cosas maravillosas que he hecho por ti, que te he apoyado y que he estado ahí para ti. Lo único que intentas es demonizarme”, le reprocha en uno de los audios ahora revelados.

La princesa noruega Marta Luisa y Durek Verrett, en su boda. (EFE/EPA/HEIKO JUNGE)

Sin embargo, Eric insiste en tratar el tema y el marido de Marta Luisa acaba reconociendo sus encuentros sexuales con varios clientes. Con respecto a una de sus presuntas víctimas, nombrada como ‘persona Y’ en la revista noruega, dice lo siguiente: “Hemos hablado de ello y él entiende lo que pasó porque él fue parte de ello. Y fue él quien empezó cuando se sacó el pene en la sesión y sí, puede que no haya sido el mejor momento. Pero fue al final de una sesión, mientras se volvía a vestir”. Y agrega: “Crucé una línea cuando se sacó el pene. Nunca debí haberle chupado el pene. Debería haberlo dejado ahí y taparlo con la sábana. Pero terminamos la sesión”.

En cuanto a la segunda persona que acudió a Nies, ‘persona Z’, para relatarle su mala experiencia con Verrett, este comenta: “No niego mis desafíos sexuales, Eric. Puede que haya cometido errores en el pasado, sí. Y yo y la Persona Z hemos hablado de ello y ya no hago estas cosas”, asevera. “No me encuentro con todos los clientes y me comporto sexualmente con ellos, y no tengo ningún problema en decir que he cruzado la línea y cometido un error. Soy un ser humano”, dice en otro audio.

En su conversación, el polémico chamán justificaba sus acciones ante el que entonces era su amigo: “No tengo límites en algunas áreas donde este mundo quiere límites, y lo entiendo. Pero esto no es lo que hago con cada cliente. Paso la mayor parte de mi tiempo empoderando a la gente y hablando al mundo sobre temas importantes y problemas globales, como lo estoy haciendo ahora mismo en Noruega para las personas sin hogar y para muchas otras personas”.

Tres posibles víctimas más

Durek Verrett, en una imagen de archivo. (Getty)

Ante el relato de Durek, Eric se preocupó por la dimensión real que podía tener este asunto, por lo que quiso saber si había más personas que podían acusarle de actitudes inapropiadas durante sus sesiones. Fue entonces cuando el chamán le relató sus encuentros sexuales con otros tres clientes, dos hombres y una mujer.

Pese a que el chamán agradeció a su amigo por haberle sacado este tema y se mostró dispuesto a seguir hablando con él sobre el asunto, Eric recibió poco después una advertencia por parte de los abogados de Durek. El joven había firmado un acuerdo de confidencialidad con su amigo mientras colaboraban juntos en proyectos, motivo por el cual no se había atrevido a hablar hasta ahora.

“Tenía que sentirme preparado para hablar y tenía que esperar hasta que me sintiera bien. Ahora sí”, afirma Nies, que defiende que es el propio Durek “quien admite que lastima a la gente” en los audios que ahora ven la luz.