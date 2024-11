Cuáles son los requisitos para entrar en Muface como nuevo mutualista

Imagen de archivo: Edificio de Muface durante la protesta de funcionarios contra los recortes que han sufrido en su prestación sanitaria, a 18 de abril de 2022, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

El futuro del sistema sanitario privado de Muface, que cubre las necesidades sanitarias de un millón y medio funcionarios, dejará de estar en el aire este martes. Las aseguradoras, como Adeslas, Asisa y DKV, que han prestado servicios médicos a través de este sistema mutualista deciden hoy si continuarán bajo el nuevo concierto bianual para los ejercicios 2025 y 2026, que estipula un aumento del 17,12% en las primas, lo que supone el mayor incremento en la historia de la mutualidad, con un total de 2.681 millones de euros para el período de dos años. La cifra ha suscitado tensiones en las compañías aseguradoras, que cuestionan la suficiencia de los recursos asignados, ya que consideran que el aumento debería alcanzar el 38% para compensar las pérdidas.

El concierto de Muface solo garantiza la atención sanitaria privada para funcionarios, pero también representa un alivio para el sistema público, al evitar la sobrecarga de sus servicios. Las fuentes del sector estiman que Muface supone un ahorro anual de alrededor de 890 millones de euros para las finanzas públicas. En caso de que las aseguradoras decidieran abandonar el sistema, la administración se vería obligada a proponer un nuevo acuerdo, algo que implicaría tanto una presión en los recursos públicos como un riesgo de interrupción del servicio para el colectivo de Muface. No obstante, si finalmente sindicatos y aseguradoras consiguen llegar a un acuerdo, Muface seguirá adelante y aquellos nuevos beneficiarios podrán continuar dándose de alta en el sistema.

Cuáles son los requisitos para entrar en Muface

El reconocimiento o mantenimiento en el sistema de Muface es incompatible con la condición de asegurado o beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud. Es decir, no se puede tener acceso a los dos servicios, pero sí dar el salto de uno a otro. En este sentido, pueden ser incluidos como beneficiarios del Mutualismo Administrativo los familiares o asimilados a cargo de un mutualista que ya sea funcionario. En este grupo de personas se incluyen: el cónyuge del mutualista, los hijos de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos, los hermanos y hermanas del mutualista, y los ascendientes, tanto del mutualista como de su cónyuge, según detalla el Ministerio de Función Pública en su página web.

No basta con tener una de las relaciones citadas, también deben cumplirse ciertos requisitos que son: vivir con el titular del derecho y depender de él; no trabajar y no estar incluido en el sistema español de la Seguridad Social.

¿Se puede cambiar a la Seguridad Social?

Ser beneficiario de Muface no impide a ninguno de los funcionarios o asimilados volver a la sanidad pública para siempre. Cada año, se permite a estos trabajadores la opción de modificar su elección y elegir o la sanidad privada o la pública. Podrán hacer el cambio quienes lo deseen el próximo mes de enero, a través de la Sede Electrónica o en las oficinas de Muface. En casos extraordinarios, esta modificación se puede hacer también fuera de plazo.