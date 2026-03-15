España

Los embalses de agua se encuentran al 82,64 % de su capacidad este domingo 15 de marzo

La reserva de agua en el país bajó en un -0,32 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 82,64 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó bajó en comparación con la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 15 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.313 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,64 %.

Variación de hace una semana: -182 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,32 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 34.125 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 60,89 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 84,49%.

Aragón: 85,29%.

Asturias: 86,84%.

C. Valenciana: 54,09%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 78,19%.

Castilla-La Mancha: 69,24%.

Cataluña: 88,05%.

Comunidad de Castilla y León: 85,02%.

Extremadura: 86,49%.

Galicia: 87,02%.

Murcia: 33,78%.

Navarra: 87,05%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Los concursantes de ‘La Cárcel de los Gemelos’, el reality que se estrena este domingo 15 de marzo y tiene a Frank Cuesta como estrella

ZonaGemelos vuelve a apostar por un formato extremo que encerrará a diez rostros televisivos e influencers en una prisión ficticia con 250.000 euros en juego

Los concursantes de ‘La Cárcel

El cáncer de mama es más agresivo en mujeres jóvenes, pero se detecta menos: “Adelantar el cribado puede tener un impacto positivo”

Cuatro mujeres con cáncer de mama han recogido 80.000 firmas para pedir que las mamografías preventivas comiencen a los 40 años

El cáncer de mama es

Qué contiene la bolsa de regalos de los nominados a los Oscar 2026: todos los detalles del lote valorado en 279.000 euros

El exclusivo paquete, reservado únicamente para 25 nominados, incluye desde viajes internacionales y tratamientos de belleza hasta gastronomía selecta y artículos vinculados al estilo de vida de lujo

Qué contiene la bolsa de

Las relaciones ‘amorosas’ con la IA ya son una realidad: “Estamos jugando con fuego”

Varios expertos advierten a ‘Infobae’ de los riesgos de convertir en un vínculo emocional la relación con la inteligencia artificial

Las relaciones ‘amorosas’ con la

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

El coste de las materias primas para elaborar los dulces típicos de Pascua cae entre un 21% y un 54% el último año, pero los fabricantes tardan meses en trasladar ese descenso al consumidor

Los pasteleros hacen el agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Grupo Mixto, el cajón

El Grupo Mixto, el cajón de sastre donde Ortega Smith será vecino de Podemos: sigue el camino de Ábalos y no renuncia a su vida política

Madrid busca ideas para hacer más eficientes sus torres de vigilancia contra incendios: solo 6 de 34 han podido detectar más del 50% de los fuegos producidos en “su cuenca visual”

Marisa, la señalera del aeropuerto de Barajas que ha conseguido que un taller de motores abandonado sea declarado BIC y quiere que ahora albergue un museo

El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

ECONOMÍA

Los pasteleros hacen el agosto

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”