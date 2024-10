El juez admite asume la denuncia de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón por agresión sexual: tendrá que declarar como investigado

El diputado de Sumar, Iñigo Errejón, a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces. (Alberto Ortega./ Europa Press)

El caso de Íñigo Errejón pasa de las redes sociales a los tribunales. El juez Adolfo Carretero ha admitido la denuncia Elisa Mouliaá, quien acusa al ya exdirigente de Sumar de ser un “depredador sexual”. La actriz ha sido la única víctima, por el momento, en presentar una denuncia.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid investigará los hechos denunciados por Mouliáa el pasado 24 de octubre ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM), que podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual castigado con penas que van de 1 a 5 años de cárcel.

Íñigo Errejón, acusado por presunto acoso sexual.

“Yo he hablado porque, al final, estalló todo con múltiples denuncias. Y me parecía horrible no decir nada. Es un depredador sexual, No es un tío que te entra en una noche y está caliente y ya está. No, no. O sea, sabemos diferenciar las mujeres. A mí no me parece normal. No era una actitud normal y no es una persona normal. Yo creo que tiene rasgos de psicópata narcisista y cada vez se está viendo más”, aseguró Mouliaá en una entrevista en Espejo Público, en Antena 3.

La decisión del juzgado tiene lugar después de que esta misma semana preguntara al Congreso si Errejón ya no gozaba de la condición de diputado. La Cámara Baja contestó que el exportavoz parlamentario había abandonado el escaño, por lo que el juez se ha declarado competente para llevar el caso. Según las fuentes consultadas, el titular del juzgado no ha fijado fecha aún, pero está previsto que escuche primero a la denunciante y luego al exdiputado.

En la denuncia, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, Mouliáa relata hechos que tuvieron lugar una noche de finales de septiembre de 2021 cuando, después de que llevarán “aproximadamente un año” hablando por redes sociales, el político invitó a la actriz a la presentación de su libro.

Al terminar el evento, se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y Mouliáa, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, “por educación” le invitó a acompañarla. “Para sorpresa” de ella, Errejón aceptó.

Denuncia tocamientos no consentidos

De acuerdo con el relato de Mouliáa, ya en el coche él adoptó “una actitud dominante”. Y en el ascensor directamente la habría agarrado “fuertemente” de la cintura y besado “de forma violenta”, “dejándola sin respiración”. Una vez en la fiesta y, tras bailar y charlar con los otros asistentes, la habría llevado “por la fuerza” a una habitación, donde se habrían producido varios tocamientos “sin el consentimiento” de la actriz.

Mouliáa describe en la denuncia que Errejón la quitó el sujetador, profirió frases “lascivas” del tipo “cómo me pones”, acto seguido la empujó sobre la cama, se sacó su miembro y la hizo tocamientos.

“Paralizada”, “fue en ese momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta”. Errejón le habría contestado que “salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos tenían que irse a su casa”. “Estuvieron un rato más en la fiesta”, pero se trasladaron rápidamente en un mismo coche al domicilio del político.

Allí, “sin mediar palabra”, él habría reanudado los tocamientos. Ella “le comentó que se estaba sintiendo muy incómoda”, que lo que estaba ocurriendo le estaba pareciendo “muy violento”. Y finalmente le dijo: “Íñigo, ‘solo sí es sí’, parece mentira que me esté pasando esto contigo”, culminando ahí el relato plasmado en la denuncia.