María Pombo confiesa que Broncano se puso en contacto con ella tras su mala experiencia en ‘La Resistencia’: “Me encantó recibir esa llamada”

María Pombo y David Broncano en 'La Resistencia'.

María Pombo fue una de las invitadas más sorprendentes e inesperadas de La Resistencia. El formato de David Broncano, que ahora ha comenzado una nueva etapa en RTVE como La Revuelta, quiso entrevistar a una de las influencers más famosas del país en el Teatro Príncipe Gran Vía para desmontar mitos y rumores sobre ella. Sin embargo, esta experiencia parece que no fue del todo agradable para ella y sobre esto mismo es lo que ha vuelto a hablar la creadora de contenido en la tercera temporada de su reality de Prime Video, Pombo.

La historia comienza en noviembre de 2022, cuando la influencer asiste al entonces late show de Movistar Plus+ para hablar sobre sus nuevos proyectos. La joven, que celebró la pasada semana su 30 cumpleaños, ha sido siempre criticada por su posición política y opiniones sobre algunos temas controvertidos; sin embargo, para aportar un toque de humor, decidió solicitar a producción el himno de España para entrar al escenario.

Tras el estreno de la primera temporada de Pombo en Prime Video, meses después, pudimos conocer que la mujer de Pablo Castellano no se sintió del todo cómoda con el tono de las preguntas y, de hecho, reconoció que se arrepentía de haber ido y estaba avergonzada por su actitud. No obstante, gracias a esta nueva temporada de su reality, hemos podido conocer que el presentador se puso de inmediato en contacto con ella al conocer su punto de vista sobre la entrevista.

María Pombo en 'POMBO'

“No quieren que en su programa nadie se sienta así”

La creadora de contenido ha desvelado a su representante, Teddy Pellín, que Broncano pidió su número de teléfono al equipo de El Desafío para poder hablar personalmente con ella: “Me escribió para decirme que le gustaría hablar conmigo. Le llamé y me dijo que había visto lo que había contado de La Resistencia, que no me había sentido cómoda”. El jiennense quiso disculparse con ella y conocer por qué había acabado con esas sensaciones.

A lo que Pombo ha revelado: “Le expliqué y le conté cómo me había sentido. Le dije que no había sido yo misma, que me había querido poner a su nivel de gracioso cuando no podía. Quise adaptarme a él en vez de ser yo. También le dije que creía que se habían aprovechado un poco del personaje. En ese momento no me sentí mal, fue al verme y cuando escuché comentarios cuando dije: ‘Joder, no sé cómo no le he parado los pies’”.

Y la influencer revela a las cámaras de Prime Video cuál fue la respuesta de Broncano en ese momento: “Me dijo que ellos no habían tenido esa sensación. Al revés, que para ellos había sido un exitazo, que les había gustado mucho. Me dijo que lo sentían muchísimo, que no quieren que en su programa nadie se sienta así”. Y estas palabras del actual presentador de La Revuelta fueron todo lo que necesitaba escuchar la madrileña.

“Me encantó recibir esa llamada porque cerré un ciclo de algo que tenía una espinita clavada. Ahora no estoy cerrada ni tan negativa respecto al tema”, ha terminado confesando María Pombo. Y quién sabe si, tras este nuevo comienzo de éxito en el acces prime time de La 1 y con el reciente estreno de esta nueva temporada de su programa en Prime Video, alguno de los miembros de la familia de influencers más conocida de nuestro país vuelva a animarse a ser entrevistada por David Broncano en su espacio.