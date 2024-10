Un extranjero que lleva un año viviendo en Barcelona relata su experiencia: “No se vengan sin papeles, eso del trabajo en negro acá no existe”

Captura de pantalla del video de @todoporlacorona. (TikTok)

Un joven extranjero ha compartido en su cuenta de TikTok un video en el que desgrana su visión personal de lo que es vivir en Barcelona. En él, sugiere que adaptarse al contexto social y laboral de la ciudad Condal puede ser más desafiante de lo que se espera. “Hacer amigos acá es un tema bastante complejo, como que cada uno está en su mundo”, comenta mientras disfruta de un mate, un gesto que revela cómo algunas costumbres permanecen intactas a un a miles de kilómetros de casa.

Según cuenta en el plano amistoso, incluso al encontrar personas de su propio país, no es sencillo establecer conexiones auténticas. Esto pone en evidencia las barreras sociales que muchas personas pueden enfrentar al mudarse a un lugar nuevo, donde la integración no siempre se alcanza. ”No es tan fácil como parece”, sentencia.

Trabajar sin papeles

En cuanto al tema de la legalidad laboral, el joven subraya que no es fácil encontrar un empleo sin tener la documentación en regla: “No se vengan sin papeles, eso del trabajo en negro acá no existe o es súper complicado de conseguir porque las multas por tener a alguien sin papeles o sin un contrato son tremendas, entonces nadie se arriesga”, explica.

Dentro del ámbito laboral, también cuenta que unque existen oportunidades, estas están mayoritariamente en sectores como el de servicios. “Acá hay mucha oportunidad laboral, pero en el sentido de si como camarero, como barista”, detalla. Por otro lado, resalta que para empleos que requieren una formación profesional, es imprescindible tener un nivel avanzado de inglés. “Tenés que saber inglés sí o sí, pero de una forma tipo C1 mínimo”, insiste.

Una ciudad multicultural

El atractivo multicultural de Barcelona es otro de los puntos que aparecen en el video. En este sentido, el joven se maravilla ante la diversidad lingüística que encuentra en su día a día. “Es fascinante ir por la calle y escuchar tantos idiomas a la misma vez”, dice, al tiempo que advierte que Barcelona no es el mejor destino para aquellos que deseen practicar algunos idiomas: “Si venís a practicar el catalán o el español, no te vengas a España porque, principalmente a Barcelona, porque no los escuchas nunca”. No obstante, se tratan de las dos lenguas oficiales de la región y ambas se hablan en toda Cataluña.

Desde el ocio hasta el transporte

El estilo de vida en Barcelona es otro aspecto que cambia drásticamente para los extranjeros que se mudan allí. Con entusiasmo, el joven resalta las ventajas del transporte público, al que califica de “maravilla literal”. Esta infraestructura le permite movilizarse rápidamente y de manera económica, un contraste con las experiencias de transporte en muchos países latinoamericanos, donde a menudo se enfrenta el problema de la congestión y precios elevados.

La variedad de eventos y festivales en la ciudad es algo que el joven valora: “Tenés eventos, tenés festivales, tenés todas las fiestas acá”. Esto pone de relieve cómo Barcelona, además de ser un centro de oportunidades, también ofrece un sinfín de opciones culturales y de entretenimiento accesibles, incluyendo la posibilidad de ver personas famosas con quienes uno nunca hubiera imaginado coincidir.

Por último, el joven reflexiona sobre lo que realmente echa de menos de su país de origen. “Lo que terminas extrañando mucho es ese compañerismo que hay en tu país”, dice finalmente.