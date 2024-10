El Sindicato de Inquilinas planta a Sánchez en la Moncloa y la PAH asiste, pero sin acreditación oficial: “¿En serio nos vais a excluir?”

Manifestación contra los precios de los alquileres en Madrid (Europa Press)

El pasado lunes, 21 de octubre, se conocía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a la reunión prevista para este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, en el marco de las reuniones bilaterales que el jefe del Ejecutivo mantiene con todos los presidentes autonómicos en las últimas semanas. La presidenta madrileña no ha sido la única en darle “plantón” al presidente del Gobierno, ya que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha decidido no asistir a la reunión convocada este martes 22 de octubre en el Palacio de la Moncloa.

A través de un comunicado, el sindicato ha explicado que su ausencia responde a la presencia en el encuentro de la patronal inmobiliaria, a quienes señalan como los responsables de la crisis de alquiler en el país. La cita, en la que también participaría la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es el segundo encuentro de este tipo en lo que va de año entre el Ejecutivo y diversas organizaciones sociales, buscando soluciones ante el encarecimiento del alquiler y la creciente dificultad de acceso a la vivienda. Sin embargo, para el Sindicato de Inquilinas, la presencia de los grandes agentes inmobiliarios en la reunión es motivo suficiente para rechazar la invitación.

“No vamos a hacernos una foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema”, declararon en su comunicado. En su crítica, el sindicato comparó la situación con un absurdo: “No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer, y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda”.

Críticas a las medidas del Gobierno y peticiones de cambio estructural

El plantón del sindicato no es solo una crítica a la presencia de la patronal, sino también una forma de señalar su descontento con las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda. Desde el colectivo acusan al presidente de hacer “oídos sordos” a las demandas de los inquilinos y aseguran que el Ejecutivo no ha planteado soluciones reales ante la creciente especulación inmobiliaria que ha hecho que los precios del alquiler se disparen en los últimos años. El sindicato, que agrupa a inquilinos e inquilinas de todo el país, denuncia que las políticas actuales no han tenido el impacto necesario para aliviar la situación de quienes sufren la precariedad habitacional y califican las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, como el Bono Alquiler Joven y el registro de alojamientos temporales, como medidas “cosméticas” que no abordan el problema de fondo.

“Pedro Sánchez tiene que decidir: o se enfrenta a los rentistas que han multiplicado impunemente los precios del alquiler y nos siguen echando de casa cada día, o les continúa dando vía libre con políticas cosméticas”, señalan en el comunicado, donde también afirman que las últimas acciones del Ejecutivo han demostrado que no tienen intención de cambiar el estado de la situación.

La demanda de dimisión de la ministra de Vivienda

En su mensaje, el Sindicato de Inquilinas no solo rechaza la reunión con el presidente del Gobierno, sino que también exige la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien acusan de no haber gestionado adecuadamente la crisis habitacional. Critican que la ministra se ha reunido en varias ocasiones con constructores y representantes de portales inmobiliarios, pero ha ignorado las demandas de los sindicatos de inquilinos.

“Mientras miles de personas pedimos su dimisión, quiere una foto con las inquilinas”, denuncian, destacando que la reunión en Moncloa tiene lugar justo un día antes de que la ministra comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión. Para el sindicato, el encuentro es un “lavado de cara” antes de esa comparecencia.

Exigencias del sindicato y movilizaciones

Las demandas del sindicato son claras y radicales. Exigen una bajada del 50% en los alquileres, la recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para su uso como residencias habituales, la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión conocidos como “fondos buitre” y la desarticulación de grupos de desalojo.

Ante la falta de respuesta del Gobierno, el sindicato ha convocado nuevas movilizaciones para el mes de noviembre. Las protestas, que se llevarán a cabo en ciudades como Málaga, Sevilla y Barcelona, pretenden dejar claro que “o bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos”, advirtiendo que la situación ha llegado a un punto límite.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca asiste, pero no es acreditada

En cuanto a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, esta organización si que ha asistido a la convocatoria en la Moncloa. Tras avisar el pasado lunes de que habían sido invitados, el grupo afirmó por sus redes sociales que acudirían a la reunión. Hoy, al llegar al recinto, la PAH ha denunciado que, pese a haber sido invitada, su representante no fue acreditado para participar en el encuentro. A través de su cuenta oficial en redes sociales, la PAH manifestó su indignación, señalando que su representante se presentó en el Palacio de la Moncloa solo para descubrir que no estaba autorizado a entrar. “¿En serio vais a excluir a la PAH?”, cuestionaron públicamente a Sánchez y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sugiriendo que las propuestas incómodas que plantean sobre la crisis habitacional podrían ser la razón detrás de esta exclusión.