El curioso plan de Bárbara Rey durante la boda de su hijo Ángel Cristo Jr.: “Mirad qué empanada me estoy comiendo”

BÁRBARA REY (EUROPA PRESS).

Este jueves 17 de octubre es un día muy especial para Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, porque se han dado el “sí, quiero” delante de varios de sus amigos y familiares. Sin embargo, la ceremonia se lleva a cabo con notables ausencias: su madre, la vedette Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo, quienes están completamente distanciadas de él debido los últimos escándalos y disputas que han mantenido recientemente, sobre todo la venta de imágenes íntimas de su madre con el rey Juan Carlos I. A pesar de esto, Ángel Cristo Jr está decidido a no permitir que nada arruine su día más importante.

La ausencia de Bárbara Rey en el enlace no ha sorprendido a nadie, ya que desde hace tiempo la relación entre madre e hijo se ha visto afectada por diversos conflictos familiares. En los últimos meses, estos problemas se han hecho públicos, lo que ha resultado en una ruptura que parece definitiva. A pesar de ello, Ángel Jr ha llegado a su boda nervioso, pero con la firme convicción de dar el gran paso que ha estado esperando. Pero, ¿qué está haciendo Bárbara Rey en estos momentos?

Ha sido la propia Bárbara quien ha decidido aclarar el misterio. Justo cuando comenzaba la ceremonia de su hijo, la actriz murciana reapareció en su cuenta oficial de Instagram. En esta, ha compartido varios videos que dejan claro que no quiere saber absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo en la boda. En las imágenes, se puede ver a Bárbara en la típica Puerta del Sol en Madrid. Con una empanada en la mano, la vedette comenta: “Mirad qué empanada me estoy comiendo. Me la he comprado ahí”, señala la murciana, en un tono despreocupado. Y lanza un mensaje a la prensa de forma irónica: “Y vosotros preguntándoos ‘¿dónde estará, dónde estará?’”.

Bárbara Rey en una historia compartida en redes sociales (INSTAGRAM)

Al mismo tiempo, esta tarde en Y ahora Sonsoles, la periodista Beatriz Cortázar ha compartido con los espectadores la última conversación que ha mantenido con la exactriz. Según le explicó Rey, “Hace mucho tiempo que ya he decidido no perder el tiempo. Estoy con mis amigas y no quiero perder el tiempo en estas cosas”. Además, Cortázar ha añadido que gracias a su profesión como intérprete, no va a mostrar emociones abiertamente: “Sé que la profesión de Bárbara va por dentro, ella no va a aparecer llorando, recordemos que es actriz”.

Un cruce de acusaciones sin descanso

La relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr no siempre fue tensa. Durante años, fueron uña y carne e incluso veraneaban juntos, algo que ambos admitieron en algunas entrevistas. Sin embargo, en algún momento algo cambió, y Ángel decidió aparecer programas para hablar de ciertos aspectos de su pasado que no dejaban a su madre en una posición favorable. Esto marcó el inicio de una relación que comenzó a deteriorarse.

La tensión aumentó cuando Ángel viajó a Honduras para participar en Supervivientes, donde muchos esperaban que compartiera más detalles sobre su infancia y su relación con su madre. Sin embargo, Ángel optó por guardar silencio sobre estos temas mientras estaba en el programa, aunque en España la situación se complicaba con las declaraciones públicas de su madre y su hermana, quien se ha mantenido como el principal apoyo de Bárbara Rey.

Ángel Cristo y Ana Herminia, nueva visita al notario antes de su boda. (EUROPA PRESS)

Las acusaciones de abusos a su madre comenzaron a surgir y la situación alcanzó un punto crítico hace un mes, cuando Ángel afirmó ser el responsable de las imágenes de su madre besándose con el rey emérito Juan Carlos I, publicadas por una revista holandesa Privè. Este hecho agravó aún más la ya tensa relación entre madre e hijo, acusando incluso la posibilidad de llegar a demandas legales.

