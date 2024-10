Bono Alquiler Joven 2025: novedades, requisitos y cómo solicitarlo

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una comparecencia el día 20 de septiembre de 2024. (Gustavo Valiente / Europa Press)

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. Así lo ha ratificado el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en el barómetro mensual de junio de 2024, que realiza el organismo público español. “Los problemas que más dicen los españoles que les afectan personalmente son, en primer lugar, la crisis económica y los problemas de índole económica (26%); en segundo lugar, la sanidad para el 23,1% y —como novedad— la vivienda en tercer lugar para el 17,1%”. Además, otra conclusión que se extrajo del barómetro fue que el asunto de la vivienda se posiciona en la segunda posición entre los principales problemas que existen en España (según el 21,2% de los encuestados), por detrás de los problemas políticos, y por delante del paro.

Si el problema de acceso a la vivienda es, ya de por sí misma, un contratiempo grave, la inflación económica en la que estamos inmersos, derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, aviva todavía más la tensa situación que viven miles de familias en nuestro país.

No son solo las familias más vulnerables quienes no pueden hacer frente a los gastos del alquiler o la cesta de la compra, sino también los jóvenes, deseosos de iniciar su propio proyecto de vida. Muchos de ellos, con sus sueldos precarios, siguen viviendo dentro del ‘nido familiar’, porque no se pueden permitir dedicar un gran porcentaje de su salario en el alquiler de la vivienda. Según El Economista, de media, los españoles destinan el 43% de su sueldo bruto al pago del alquiler; lo que provoca, indirectamente, que España sea el cuarto país de la Unión Europea en el que los jóvenes tardan más independizarse, según Eurostat.

Bono Alquiler Joven, prorrogado en 2025

Una de las medidas que el Gobierno de España activó, por primera vez, en 2022, y que parece que a lo largo del 2025 seguirá disponible, es el Bono Alquiler Joven. Se trata de una bonificación económica destinada a ayudar a los jóvenes en materia de vivienda. La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado el relanzamiento de la convocatoria, que tiene como objetivo la contribución a la juventud española, “que es quien está en peores condiciones en estos momentos para acceder a una vivienda”.

Pasando a los números, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha acordado el reparto de 200 millones de euros entre las Comunidades Autónomas; no obstante, esta medida tiene que ser aún aprobada por el Consejo de Ministros. Este bono consiste en una ayuda económica de 250 euros al mes, durante un periodo máximo de 6 años, por lo que podrá alcanzar una cifra total de 6.000 euros.

Aunque es el gobierno central el organismo que la aprueba, son las comunidades autónomas las que gestionan dicha ayuda. Por ello, para el 2025, se prevén una serie de cambios, que consistirán en la agilización del proceso de solicitud (mediante la implementación de un plazo máximo de aprobación: tres meses desde la presentación del formulario), y el aumento del presupuesto destinado para esta bonificación, permitiendo que más jóvenes se beneficien de esta ayuda. Sin embargo, con respecto a este último cambio, se desconoce cuándo se hará efectiva su aplicación.

Requisitos para ser beneficiario

Para poder acceder a esta ayuda estatal, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 35 años .

Tener un salario inferior a 24.318 euros brutos al año.

La renta de la vivienda alquilada no debe superar el límite de los 600 euros al mes , o hasta 900 euros al mes, en función de cada Comunidad Autónoma. En el caso de una habitación alquilada, ese tope no debe superar los 300 euros al mes , o 450 euros mensuales, una vez más, según la comunidad autónoma.

Ser titular o cotitular del contrato de alquiler .

Ser titular de una cuenta bancaria activa .

Ser residente en España.

Los pasos a seguir para acceder al Bono Alquiler Joven son los siguientes: acceder a la página web de vivienda de la comunidad autónoma donde se tiene la vivienda en alquiler; rellenar el formulario de solicitud y adjuntar la documentación necesaria.