Una diputada del PP de Galicia recibe una carta anónima con amenazas e insultos: “Eres un cobarde de mierda”

La secretaria de Interior del Partido Popular, Ana Belén Vázquez Blanco, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2022, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

La secretaria Nacional de Interior del PP y diputada del PP gallego, Ana Vázquez Blanco, ha denunciado haber recibido una carta anónima con amenazas e insultos este jueves. “Gracias por tal nauseabunda misiva….pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite. Eres un cobarde de mierda!! No os tengo miedo!! No me vais a callar!!”, ha publicado la diputada por la circunscripción de Ourense en un mensaje en X donde ha adjuntado la misiva.

Gracias por tal nauseabunda misiva….pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite.

Eres un cobarde de mierda!!

No os tengo miedo!!

No me vais a callar!!🤫 pic.twitter.com/8yYC1BPcWv — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) October 3, 2024

El PP gallego ha mostrado su respaldo a la diputada Vázquez y a través de un mensaje en la red social ha reiterado su “condena más rotunda a esta acción llena de odio, machismo y violencia”. ”¡Ánimo, Ana!, Ni caso a estos cobardes. Tienes a tu lado a toda la gente buena de este país y a los hombres y mujeres del PPdeG”, concluye el mensaje.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha querido mostrar también su apoyo y reconocimiento a su labor en cuestiones de Interior, ante lo que han tachado de “cobarde y lamentable escrito”.

Noticia en ampliación