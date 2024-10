El hijo de la reina Camila desvela el cariñoso apodo con el que sus hijos llaman a Carlos III: “Lo adoran”

El rey Carlos III, en una fotografía de archivo. (Andrew Milligan/REUTERS)

Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camila, ha revelado detalles sobre la relación de su familia con el rey Carlos III, dando a conocer el cariñoso apodo con el que sus dos hijos se refieren al monarca. El escritor gastronómico ha concedido una entrevista para promocionar su nuevo libro, Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III, y ha contado aspectos hasta ahora desconocidos sobre la vida familiar de la reina consorte de Inglaterra.

Según ha relatado el hijo de la reina, sus dos hijos adolescentes, Lola y Freddy, así como los hijos de su hermana, Laura Lopes, comparten los sobrenombres con el que conocen a su abuela y su ‘abuelastro’. Así, se refieren a Camila como “Gaga”, mientras que al monarca lo conocen como “Uppa”.

“Todos nuestros hijos, también los hijos de mi hermana, han crecido con Gaga y Uppa. Han crecido desde una edad temprana sin conocer nada diferente. [Saben] que Gaga es Gaga, y que es una abuela realmente genial que de vez en cuando los mima de una buena manera”, ha dicho Parker a People.

El primogénito del anterior matrimonio de la reina Camila con Andrew Parker Bowles asegura que sus hijos “adoran” a su abuela. Y agrega: “Mi hija y mi sobrina están en la edad en que la llaman y le envían mensajes de texto, y son muy felices haciendo sus propias cosas juntas”.

Horse Racing - Cheltenham Festival - Cheltenham Racecourse, Cheltenham, Britain - March 13, 2024 Tom Parker Bowles, son of Britain's Queen Camilla arrives on ladies day Action Images via Reuters/Paul Childs

En el mismo sentido se refiere a la relación entre sus hijos y el rey Carlos III, dejando claro que existe un vínculo muy especial entre el monarca y los nietos de su esposa. “Adoran al rey porque es un hombre muy bueno y agradable. También ha sido un maravilloso abuelo adoptivo; obviamente, tiene sus propios nietos. Los niños lo adoran. Desde muy pequeños, les ha leído cuentos y ha estado presente”, afirma.

“Mi madre casi no bebe”

Esta no es la primera vez que Tom Parker Bowles habla sobre su madre en los últimos días. Y es que el escritr también ha concedido una entrevista a The Times en la que aprovecha para desmentir algunos mitos sobre su madre, como el habitual recurso satírico de parodiarla como una persona bebedora.

“¿Sabes que tiene fama de beber ginebra y fumar?”, le expuso al entrevistador, asegurando que Camila “nunca ha bebido un vaso de ginebra en su vida y no fuma”. Así, defiende que esa imagen de su madre es “totalmente inexacta” y sentencia: “mi madre casi no bebe. Nunca la he visto ni siquiera un poco borracha”.