Cuál es la hora del día en la que es mejor evitar tomar azúcar, según un nutricionista

Pablo Ojeda explica a que hora es mejor no consumir azúcar (Montaje Infobae con imagen de Pablo Ojeda nutrición)

El azúcar es un carbohidrato muy simple que es básico para el metabolismo y esencial en el día a día. Este ingrediente está formado por una molécula glucosa y una fructuosa y es uno de los sacáridos con una metabolización más alta, según Neo actives. De este forma, la gran cantidad de energía que aporta debe de ser consumida instantáneamente o se convertirá en moléculas de reserva, es decir, en grasa.

No obstante, a pesar de ello, el azúcar es muy útil para esfuerzos físicos. Por lo que una dieta equilibrada donde se incluya a esta glucosa, sin que supere un 20% del total de calorías ingeridas en un día, es lo idóneo para todo tipo de metabolismos. Asimismo, Pablo Ojeda, un experto en nutrición, ha explicado qué horas son recomendables para ingerir alimentos con este componente.

A que hora del día hay que evitar el azúcar

El azúcar es uno de los elementos que se encuentra en casi todos los alimentos que consumimos a diario. Y aunque normalmente tiene una connotación negativa, puede contener algunos beneficios para la salud. Si bien, siempre hay que tener controlada su ingesta, teniendo en cuenta su cantidad y la hora, entre otros factores.

Esto mismo ha sido objeto de información en el programa de Mas vale tarde el pasado 25 de septiembre, donde se entrevistó a Isadora Puiggené, autora de Pacto con el Diablo, el libro que desvela el estilo de vida que ha mantenido Mick Jagger. Y es que, la vitalidad del cantante a sus 81 años de vida es un secreto que a muchos les gustaría descubrir.

(Freepik)

La voz de The Rolling Stones ha mantenido unos hábitos fijos entre los que hace dos o tres horas de ejercicio al día, combinado con una alimentación equilibrada, en el que el aguacate tiene un lugar especial. Pero además, ha seguido una norma muy clara: no comer azúcar a partir de las 18 horas. “A partir de esa hora tomar alimentos que lleven mucho azúcar te puede despejar y no ayudar a descansar, y tan importante es el ejercicio y la alimentación como descansar las horas adecuadas”, explicó el colaborador y nutricionista del programa de La Sexta.

La opinión de un experto en nutrición

Pablo Ojeda es un dietista sevillano especializado en obesidad y trastornos de conducta alimentaria. Tras vivir en primera persona un episodio durante su juventud un problema alimentario, se dio cuenta de que “en la gran mayoría de los casos, el problema no residía en la comida, sino en la culpabilidad que sentimos en ocasiones al comer ciertas cosas”. Debido a esto, desde su web Pablo Ojeda Nutrición, explica que las decisiones que se toman por la culpa, nunca son adecuadas. Y por eso, considera que “la comida debe ser la solución y nunca el problema”.

De este modo, durante la emisión de Mas vale tarde, el nutricionista aseguró que hay un momento del día en el que no se debe consumir mas azúcar. Y es que “cuando llegan las seis o las siete de la tarde, nuestro metabolismo desciende y el cuerpo sufre más si se le introducen azúcares”, explicó Ojeda.

Igualmente, hizo énfasis en que “llevamos de evolución un millón de años y cuando caía la noche nos íbamos a dormir”, recuerda el nutricionista. Por ello, cuando llega esta hora dela tarde, “tu metabolismo desciende y cuando metes este tipo de azúcares tu cuerpo sufre más”.