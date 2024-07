Un nutricionista explica por qué dormir poco nos hace subir de peso

Un hombre con insomnio (Shutterstock)

Tener una buena rutina de sueño es esencial para la salud y el bienestar general, ya que desempeña un papel crucial en la reparación y regeneración del cuerpo y la mente. Durante el sueño, el cuerpo realiza funciones vitales como la consolidación de la memoria, la regulación de hormonas que controlan el apetito y el estrés, y la reparación de tejidos y células dañadas.

Además, el sueño adecuado fortalece el sistema inmunológico, mejora la concentración y el rendimiento cognitivo, y contribuye a un equilibrio emocional saludable. La falta de sueño, por otro lado, está asociada con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y disminución de la calidad de vida.

Entre otras muchas funciones, el sueño también es un regulador de nuestro peso. Es por ello que dormir poco puede hacernos subir de peso. Saúl Sánchez es nutricionista y, a través de un reciente estudio de la Clínica Mayo publicado en la Journal of the American College of Cardiology, explica cómo dormir pocas horas conlleva una distribución de la masa corporal.

Para el estudio, el equipo se centró en 12 hombres (9 de ellos con edades comprendidas entre los 19 y los 39 años) sanos y con un peso saludable. Poco a poco, se les fue reduciendo el horario de sueño de una manera controlada durante 21 días. Durante ese tiempo, la alimentación fue totalmente libre.

Los resultados fueron sorprendentes. Los días en los que los participantes durmieron menos horas, consumieron más calorías, pues priorizaron el consumo de proteínas y grasas. En cambio, el gasto energético no varió. “La falta de descanso modifica la respuesta hacia el consumo de alimentos y tiene impactos negativos sobre el metabolismo”, explica el nutricionista en su cuenta de X (antes Twitter) @SaulNutri.

Dormir poco también nos hace perder músculo

Otra de las conclusiones a las que ha llegado el estudio es que dormir menos de 7 horas también tenía un efecto sobre la masa muscular. Sánchez, siguiendo los hallazgos de la investigación de la Clínica Mayo, lo explica así: “Dormir 5 horas reduce la masa muscular y la capacidad de perder grasa en hasta un 50%. La falta de descanso modifica la respuesta hacia el consumo de alimentos y tiene impactos negativos sobre el metabolismo”.

Esto se debe a que “el sueño está integrado con la regulación del equilibrio energético”. “El sueño cuenta con efectos anticatabólicos importantes, por lo que es fundamental para preservar el músculo. Además, las personas que duermen lo suficiente suelen presentar una tasa metabólica mayor que aquellos que cuentan con privación del descanso”.

El doctor Daniel Pérez Chada explica por qué el dormir es una actividad esencial para el ser humano.

Los riesgos para la salud de no dormir lo suficiente

Dormir poco o no dormir lo suficiente puede acarrear diversos peligros para la salud física y mental de una persona, como explica MedlinePlus:

Problemas de concentración y memoria. La falta de sueño puede provocar torpeza mental, dificultad para concentrarse y cometer más errores.

Riesgo de enfermedades cardiovasculares. La privación del sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y ser una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Debilitamiento del sistema inmunológico. La falta de sueño puede hacer que el sistema inmunológico sea menos efectivo para combatir infecciones y enfermedades.

Trastornos del estado de ánimo. La falta de sueño puede desencadenar problemas de ansiedad, depresión e irritabilidad.

Problemas metabólicos y de peso. Dormir poco puede influir en el metabolismo y llevar a alteraciones metabólicas, aumentando el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2.