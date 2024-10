Naomi Campbell, inhabilitada de organizaciones benéficas durante cinco años tras gastarse dinero de su organización en tabaco, hoteles de lujo y spas

A la supermodelo británica Naomi Campbell se le ha prohibido participar en actividades benéficas durante cinco años tras una investigación ha usado de manera indebida los fondos de su organización benéfica, Fashion for Relief, que la modelo fundó en 2015, y que está destinada a recaudar fondos para diversas causas medioambientales y humanitarias.

La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Beneficencia de Inglaterra y Gales, descubrió que la organización solo destinó una pequeña parte de los millones de libras recaudados a causas benéficas, mientras que gastó sumas considerables en gastos personales de lujo, incluidos cigarrillos, estancias en hoteles de lujo y tratamientos de spa para Campbell.

La investigación reveló que, entre 2016 y 2021, Fashion for Relief recaudó casi 4,8 millones de libras a través de eventos benéficos. Sin embargo, solo 389.000 libras fueron destinadas a organizaciones benéficas, como Save the Children y Mayor’s Fund for London, después de contabilizar los costos de los eventos y otros gastos. Según la comisión, gran parte de los fondos recaudados se destinaron a gastos personales de Campbell, como habitaciones de hotel que costaban 3.000 euros por noche, vuelos, tratamientos de spa y seguridad personal.

Asimismo, en la investigación también se ha descubierto que se realizaron pagos no autorizados a la compañera fideicomisaria de Campbell, Bianka Hellmich, quien recibió 290.000 libras en honorarios de consultoría y 26.000 libras en gastos de viaje durante dos años. Hellmich fue descalificada como fideicomisaria durante nueve años, y a pesar de que esta propuso un plan de reembolso en 2022, el total de los pagos no se devolvió hasta abril de 2023.

Por otro lado, la tercera fideicomisaria, Verónica Chou, también fue sancionada, quedando inhabilitada para desempeñar funciones en organizaciones benéficas durante cuatro años.

“Conducta grave”

El informe de la Charity Commission describen que había habido una “conducta grave y/o mala gestión en la administración de la organización benéfica por parte de sus fideicomisarios desde su creación”. La investigación reveló que, en un evento benéfico en Cannes en 2018, se gastaron 14.800 euros en vuelos para un antiguo fideicomisario y un donante anónimo, mientras que Campbell disfrutaba de una estancia de seis noches en una junior suite hotel de cinco estrellas.

Durante su estancia, la supermodelo gastó casi 8.000 euros en tratamientos de spa, servicio de habitaciones y compras personales, incluidos cigarrillos, todos pagados por la organización benéfica. Campbell y Hellmich afirmaron que estos gastos fueron cubiertos por un donante anónimo, pero la investigación no encontró pruebas de que la organización hubiera recibido dichos pagos.

Además, Fashion for Relief no cumplió con los pagos comprometidos a las organizaciones benéficas que apoyaba. Un ejemplo destacado fue un evento de recaudación de fondos en 2017, donde se prometieron 450.000 euros a Save the Children. A pesar de la promesa, la organización solo recibió una parte de los fondos, y el saldo de 147.000 libras no se abonó hasta que los administradores interinos tomaron el control en 2023.

Tras el inicio de la investigación en noviembre de 2021, la Charity Commission nombró administradores interinos que descubrieron que Fashion for Relief era insolvente y carecía de efectivo suficiente para pagar a sus acreedores. La organización finalmente fue disuelta en marzo de 2024.