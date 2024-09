Cuánto te tienes que llevar con tu pareja para que la relación tenga más posibilidades de éxito, según los psicólogos

Una pareja abrazándose en su casa.

El amor no entiende de géneros, ni de razas, ni de edad. Al menos, eso se dice, que el amor no tiene edad. Puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, con cualquier persona, sea más joven o más mayor que nosotros. Asimismo, la diferencia de edad en una pareja ha sido objeto de debate en la sociedad desde hace tiempo, poniendo el foco, sobre todo, en temas como las dinámicas de poder o el consentimiento de la propia relación. Libros como ‘El consentimiento’, de Vanessa Springora, más tarde adaptado a la gran pantalla, o ‘El sentido del consentir’, de Clara Serra, abordan este tema desde un punto de vista ético y filosófico. Más allá de estas cuestiones, la pregunta por antonomasia que se hace mucha gente actualmente es si puede funcionar o no una relación con gran diferencia de edad, ya que todos conocemos a alguien en nuestro alrededor que se encuentra en dicha situación.

Cada persona, igual que cada relación, es única. Sin embargo, la diferencia de edad puede conllevar momentos vitales diferentes que afecten no solo a las necesidades u objetivos de cada persona, sino también a la capacidad de compromiso, a la gestión emocional en la relación y a la responsabilidad afectiva en la misma, por lo que esta cuestión puede jugar un papel importante.

Cuál es la diferencia de edad ideal

Frente a la cuestión de la edad, un grupo de científicos de la Universidad Emory de Atlanta ha realizado un estudio para determinar cuál es la diferencia de edad óptima para garantizar que una relación funcione. Así, han concluido que una mayor diferencia de edad se traduce en una menor posibilidad de éxito para la relación.

El estudio, liderado por los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen, se centró en 3.000 estadounidenses que estaban casados o lo habían estado en algún punto de su vida. Los datos del grupo de estudio revelaron que el mayor porcentaje de rupturas, un 95% concretamente, se encuentra en las parejas cuya diferencia de edad es de 20 años o más. Esta cifra se reduce hasta el 39% en el caso de parejas con una diferencia de edad de diez años y sigue disminuyendo hasta el 28%, en parejas cuya diferencia de edad es de cinco años.

Según los expertos, una mayor diferencia de edad se traduce en menor posibilidad de éxito para la relación.

Tras la investigación, los expertos concluyeron que la diferencia de edad óptima para que una relación funcione es de 12 meses, es decir, de no más de un año. Y es que del grupo de estudio, tan solo el 3% de las parejas cuya diferencia de edad era de 12 meses acabó separándose.

La explicación, según los científicos, que justificaría estos datos es que es más llevadero afrontar los conflictos y desafíos que presentan las relaciones con personas de edades más similares, ya que, normalmente, se encuentran en etapas de desarrollo similares. En caso contrario, en parejas con grandes diferencias de edad puede ser que las distintas formas de ver y afrontar la vida afecten a la comunicación y acaben resultando en ruptura.

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que estos resultados son meramente estadísticos y no significan que una relación formada por parejas con edades diferentes no pueda funcionar.