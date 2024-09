Paula Vázquez se sincera sobre su vida sexual y recuerda una anécdota con Felipe VI: “Fue hace más de 25 años”

Paula Vázquez durante la presentación de la nueva programación de RTVE para la próxima temporada, a 12 de septiembre de 2024, en Madrid (España) (José Oliva / Europa Press)

Paula Vázquez vive uno de sus momentos de mayor estabilidad profesional gracias a su incorporación al equipo de RTVE el pasado año. La gallega comenzará el próximo noviembre las grabaciones de la tercera edición de Celebrity Bake Off: famosos al horno, tras el gran éxito de su estreno en La 1, y el pasado jueves 12 de septiembre acompañó a la cadena para la celebración de la nueva temporada.

La presentadora no dejó pasar la oportunidad para felicitar a Broncano por el éxito de La Revuelta y para cuando finalice la grabación de Celebrity Bake Off, espera ya “haber conseguido que la invite a su programa”. Sin embargo, su mayor reto llegará al final de la noche, cuando tenga que someterse a las preguntas más controvertidas de la televisión: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y ¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?

Para la de Ferrol la segunda es la que más la pondría en un compromiso: “me abriré Tinder antes para no quedar mal”. Con una actitud muy graciosa, la conductora de El puente de las mentiras no duda en hablar alto y claro sobre la realidad de su vida sexual: “Yo contaría el chiste en el que dice uno: ‘¿Tú follas poco?’, y el otro le responde: ‘Ojalá'. Pero sí, he follado el doble que el año pasado, nada de nada”.

En unos días, el equipo le comunicará quiénes serán los nuevos concursantes de esta edición y la presentadora solo desea una cosa durante este proceso: “Siempre esperas que no sea un ex, por favor”. Aún así, confesó a Infobae España que este programa es uno de los más especiales para ella, ya que “vemos una faceta de los famosos que antes no conocíamos, porque ha habido mucha gente que me ha dicho de Rocío Carrasco que no se imaginaban que fuera ni tan bondadosa como es ni tan generosa”.

Personas como Alba Carrillo o Pachi fueron algunos de los grandes protagonistas de la segunda edición en la cadena pública. Estos recibieron el cariño del público, y para Vázquez esto se debe en gran parte porque “ahí conoces una parte de ellos que es más casera, que es menos de postureo, que es menos de photocall y menos de alfombra roja. Y en muchos casos te das cuenta de que has tenido prejuicios por lo que las revistas te han contado, hasta que les tienes delante y dices si podría ser mi prima, mi hermana o mi vecina de al lado”.

¿Cómo es la vida de Paula Vázquez actualmente?

Sin embargo, pocas veces la presentadora se ha puesto al otro lado de la cámara y se ha enfrentado en primera persona a los retos de un programa. Y aunque no esconde sus ganas de que el público conozca una faceta más humana de ella, descarta ser concursante de espacios como Masterchef Celebrity: “Un día dije: ‘¿Cómo es posible que nunca haya hecho un caldo gallego?’, que es lo que más me gusta y lo hacía mucho mi abuela. Me puse vídeos de YouTube, me fui al mercado, compré los grelos o berzas, etc. Todo lo metí en la olla, pero se me olvidó desalar la carne. ¡Qué asco! Y qué pena ver todas esas berzas, esos grelos, toda esa carne, todo eso tirado. Y me desanimo cuando ya veo eso”.

Además, su ritmo de vida no acompaña a incitarla para que se meta en la cocina, ya que confiesa que le “da mucha pereza cocinar para mí sola, porque al final cada vez que compro una cebolla me tengo que llevar tres. Y se me estropean dos porque yo la siguiente semana no estoy en casa, y esto me pasa constantemente”. Todo lo contrario le ocurre en su vida laboral, la gallega no tiene miedo a las innovaciones tecnológicas y para ella avances como la Inteligencia Artificial solo consiguen mejorar la vida de las personas.

Su encuentro con Felipe VI

De hecho, no dudó en compartir una anécdota que vivió junto al rey Felipe VI y Wyoming: “Fue hace más de 25 años. Yo estaba haciendo El juego del Euromillón y vino de visita el por entonces príncipe Felipe a hacer una recepción oficial. Y en aquel momento la conversación que estaban teniendo cuando entré en la sala, porque yo llegué tarde ya que estaba en directo hasta las 14:30h, era no sobre la inteligencia artificial, pero sí sobre Internet. El Príncipe le preguntó a Wyoming: ‘¿Y no os preocupa que ahora os puedan sustituir?’, y él le contestó: ‘Pues lo mismo que a la monarquía, ¿no?’. Siempre me acuerdo porque ya hace 25 años se hablaba de esto”.

