Izan una bandera turca por error en un edificio público de Túnez y son arrestados

Bandera de Túnez y de Turquía

La bandera de Túnez consiste en un círculo blanco sobre fondo blanco y dentro una media luna y estrella rojas. Por otra parte la de Turquía está formada por el mismo fondo rojo, pero la media luna y la estrella son de color blanco. Dos emblemas muy parecidos que, por una confusión, han llevado a la detención de cuatro personas en el primer país, según medios locales.

En un edificio gubernamental de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Túnez (SNCFT) se izó esta semana por error la bandera de Turquía lo que llevó a que muchos usuarios de redes sociales difundieran la foto y llegó a hacerse trending topic en el país. Además de la indignación, algunas personas se preguntaron como nadie de la empresa se dio cuenta del fallo.

La compañía ya retiró rápidamente la bandera y emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo ocurrido. En el mismo explican que el hecho tuvo lugar durante el marco de la renovación de la bandera nacional en sus diferentes edificios, pero “al recibir la orden, se filtró accidentalmente una bandera de un país extranjero similar a la bandera de Túnez, lo que no se advirtió hasta que se izó sobre el edificio de los departamentos de la administración central del Rey de Hierro en Túnez, y la bandera fue inmediatamente intervenida y sustituida de inmediato por la bandera nacional”.

“La Dirección General de la compañía reaccionó inmediatamente, con la autorización del Ministro de Transportes, y abrió una investigación para determinar las circunstancias de este incidente, asignar responsabilidades y tomar medidas administrativas y organizativas al respecto”, relatan y por el momento se sabe que cuatro personas han sido detenidas, de las que no se ha especificado ni la identidad ni la función.

El comunicado cierra diciendo que “la dirección general de la compañía reitera sus disculpas y subraya que el izado de la bandera nacional es un símbolo supremo de soberanía y unidad nacional, y que cualquier comportamiento que pueda comprometer este simbolismo no puede tolerarse bajo ningún concepto”.

La bandera de Túnez

En Túnez no es la primera vez que la bandera del país está en el centro de la polémica, ya que el pasado mayo nueve personas fueron procesadas - y al menos tres arrestadas, entre ellas el presidente de la Federación de Natación y el jefe de la Agencia Antidopaje de Túnez - después de que la bandera tunecina fuera ocultada por un paño durante una competición de natación. Los organizadores habían aplicado una prohibición impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje a Túnez de utilizar su bandera, por incumplimiento del código mundial antidopaje.

La ausencia de la bandera enfureció al presidente Kais Saied, quien fue a la piscina e hizo izar la bandera. Rápidamente despidió al presidente de la Federación de Natación y al director de la Agencia Nacional Antidopaje.

La media luna y la estrella

La media luna y la estrella en las banderas modernas son símbolos cargados de significado histórico y cultural, asociados principalmente al Islam, aunque sus orígenes se remontan a la antigua Mesopotamia, donde representaban deidades como el dios lunar Nannar. En el contexto islámico, la media luna y la estrella comenzaron a ser prominentes con el Imperio Otomano y hoy son emblemas de identidad en varios países.

Turquía y Túnez son ejemplos clave, ya que sus banderas reflejan su herencia otomana. En Pakistán, simbolizan el Islam y el progreso, mientras que en Argelia representan la lucha por la independencia. Malasia y Azerbaiyán también los adoptan, subrayando su identidad musulmana en sus emblemas nacionales. Cada país que incorpora estos símbolos lo hace con adaptaciones específicas que reflejan su historia, cultura y religión.