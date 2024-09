El sospechoso acercamiento de la Casa Real Británica en el 40 cumpleaños del príncipe Harry

El príncipe Harry cumple 40 años. EFE/EPA/TOLGA AKMEN/Archivo

Desde que decidió renunciar a sus labores reales y trasladar su residencia a Estados Unidos, el príncipe Harry no ha dejado de permanecer en una disputa constante con la Familia Real Británica. En el momento en que revelaron las insinuaciones que sus familiares hicieron sobre su esposa y su primer hijo en la entrevista de Oprah Winfrey, sus allegados en Inglaterra decidieron poner punto y final a su relación con los Duques de Sussex. Sin embargo, tras el anuncio del cáncer que padece Carlos III, Harry ha decidido comenzar a fraguar un puente con su familia y algunos medios británicos apuntan a que estaría planteándose una mudanza a Inglaterra.

Según apunta The Mail on Sunday, Harry ha dejado de lado a sus publicistas de Hollywood y ha recurrido a antiguos confidentes de su vida en el Reino Unido para asesorarse sobre cómo gestionar un posible regreso. Y se rumorea que esta iniciativa, apodada “Operation Bring Harry in from the cold (Operación regresar a Harry del frío)”, podría ser el primer paso en un plan para “rehabilitar” a Harry y mejorar su relación con el Rey.

Una relación que se mantiene distante, después de conocerse que el propio Carlos III le ofreció a su hijo la posibilidad de permanecer en Buckingham durante sus visitas a Reino Unido, tal y como informó The Times el pasado 15 de agosto. No obstante, el príncipe decidió rechazar esta invitación y recurrir a la familia de su madre durante su viaje para el servicio conmemorativo de Lord Fellowes.

Aunque parece ser que la Casa Real vuelve a realizar un nuevo movimiento a favor de Harry. Ya que de forma sorprendente, puesto que llevaban desde 2021 sin hacerlo, las cuentas oficiales de redes sociales de la Familia Real Británica han deseado un feliz 40 cumpleaños al hijo de Diana de Gales. “¡Le deseamos al duque de Sussex un muy feliz cumpleaños número 40 hoy!”, comentan en la publicación junto con una imagen del Príncipe.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024

De esta manera, y por primera vez en tres años, la Familia Real comienza a fraguar un puente de forma pública con el duque, algo que parece que ya anticiparon en el comunicado que emitió Kate Middleton en el anuncio de su finalización de la quimioterapia. “El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para las personas más cercanas a usted. Con humildad, también te enfrenta a tus propias vulnerabilidades de una manera que nunca antes habías considerado y, con eso, una nueva perspectiva de todo. Este tiempo, sobre todo, nos ha recordado a William y a mí que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas simples pero importantes de la vida, que muchos de nosotros a menudo damos por sentado. De simplemente amar y ser amado”, comentó la princesa de Gales el pasado 9 de septiembre.

Su celebración en EE.UU.

Mientras surgen los rumores de la posible vuelta de Harry a Reino Unido, el marido de Meghan Markle ha decidido optar por una celebración de cumpleaños bastante íntima. La duquesa ha intentado que él no note la falta de sus seres queridos en un momento tan especial; y por ello, ha reunido a toda su familia cercana en su hogar en Montecito. Al lugar han acudido un grupo de amigos cercanos al matrimonio y, por su puesto, sus dos hijos Archie y Lilibet.

Según apunta Lecturas, no se espera que acudan al lugar celebridades, ya que pretenden alejarse del foco mediático en un momento tan decisivo. Mientras que su relación con su padre parece ser cada vez más adecuada, la reconciliación con su hermano William de muestra cada vez más complicada. Ya que amigos cercanos al príncipe William han afirmado que sigue profundamente herido por sus comentarios en Spare y otras entrevistas, y afirman que los hermanos no han mantenido una conversación adecuada en los últimos dos años.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.