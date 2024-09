La Fiscalía archivó una denuncia de la exbecaria de Malinche contra Nacho Cano antes de que el productor fuera detenido por la Policía

El productor musical Nacho Cano, durante la rueda de prensa posterior a su detención. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Giro en el caso Nacho Cano. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid, en paralelo a la investigación de la Policía Nacional, recibió una denuncia de la becaria díscola expulsada del proyecto Malinche y la archivó días antes de la detención del productor porque los hechos “carecían de relevancia penal”, según el decreto al que ha tenido acceso en exclusiva Infobae España. Sin embargo, la Policía prolongó sus pesquisas hasta practicar el arresto.

La denuncia que interpuso Lesly Guadalupe O.F. contra Nacho Cano ante el Ministerio Público data del pasado 17 de junio, seis meses después de haber acudido a los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del distrito Centro de Madrid. Tras abrir una breve investigación, la Fiscalía dio carpetazo a sus diligencias en un decreto fechado el pasado 28 de junio. Un día después, la Policía y los funcionarios efectuaron la inspección de trabajo y tomaron declaración a los becarios del musical Malinche. En ese momento, el Ministerio Público ya había comunicado a Lesly que su investigación no había prosperado al no apreciar delito alguno. Unos días después, el 9 de julio, la Policía detuvo a Nacho Cano como presunto autor de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

En su argumentación, la Fiscalía subrayó que “aunque la denunciante pudiera sentirse defraudada por las expectativas que había en el proyecto”, la información sobre las becas que ella misma aportó era “clara”: cada tres meses podía ser expulsada del proyecto “si no alcanzaba los objetivos fijados por la productora”.

La denunciante pedía la ayuda “urgente” de la Fiscalía y relataba que había sido contratada por la productora Malinche junto a otros 18 mexicanos “becados” que habían entrado a España “como turistas” pese a que la estancia esperada era de un año. No obstante, para ella “ese no era el problema”, según reflejó en su testimonio.

El músico Nacho Cano achaca a su apoyo a Ayuso su reciente detención.

Testigo de un beso

La becaria centró su relato de hechos en las supuestas “amenazas” que había recibido por parte de la cúpula de Malinche tras ser testigo de un “beso” entre Nacho Cano y una mujer en una discoteca de la capital madrileña. Aseguraba que no había recurrido “a nadie por miedo” -lo había denunciado ante la Policía- y porque le dijeron que nadie la iba a creer.

Sin embargo, para el Ministerio Público “la advertencia de que nadie creerá a la denunciante -se infiera que por contar lo que había visto- no alcanza la naturaleza de delito”. La fiscal añadió que si la expulsión de Lesly no había respondido a los criterios fijados por la productora, que “no solo se referían a competencias técnicas o profesionales”, debía realizar su reclamación por la vía civil o social, en función del contrato que hubiera suscrito.

Lesly reconoció en su propia denuncia que le gusta “más vivir en España que en México por el tema de la seguridad”, pero tras su expulsión del programa de becas decía no saber cómo “sobrevivir” en nuestro país. “No tengo dinero y tampoco puedo trabajar ya que no tengo papeles en regla”, remarcaba. También aseguraba no saber cómo regresar a México, pese a que, como indicó la Fiscalía, “la posibilidad de regresar a su país, asumiendo los costes la productora Malinche, está prevista en la información que proporcionaba la denunciante”.