Uno de los meses con más comisiones: cinco bancos cobran hasta 60 euros en septiembre en las cuentas bancarias de sus clientes

Comisión de Mantenimiento: es un cargo que el banco aplica por administrar tu cuenta. Si el banco decide aumentar este cargo, está obligado a informarte con dos meses de antelación. Si no estás de acuerdo con el aumento, puedes cerrar la cuenta y cambiarte a otra entidad bancaria. La mayoría de los bancos permiten reducir esta comisión a cero si cumples ciertos requisitos de vinculación, como domiciliar una nómina, usar la tarjeta de crédito, contratar un seguro o domiciliar recibos. Además, hay cuentas online que no cobran comisiones de mantenimiento y no imponen requisitos adicionales.