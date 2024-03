Una sorpresa en la cuenta bancaria: los 5 bancos que cobran comisiones de hasta 60 € en marzo

Un pensionista saca dinero en el cajero de su entidad bancaria. (Shutterstock)

Este mes, una noticia ha captado la atención de los usuarios de servicios bancarios en España: al menos cinco bancos aplicarán comisiones por el mantenimiento de sus cuentas, lo que podría suponer un gasto adicional para aquellos clientes que no cumplan con ciertos requisitos. Las entidades que han anunciado este cobro son Banco Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco Santander e ING.

El Banco Sabadell cobrará hasta 60 euros el 24 de marzo a los titulares de la Cuenta Sabadell que no cumplan con los requisitos exigidos, mientras que la Cuenta Online Sabadell permanece sin comisiones ni condiciones. BBVA, por su parte, aplicará una comisión de 40 euros el 15 de marzo a los clientes de la Cuenta Nómina Va Contigo que no satisfagan ciertas condiciones, sin afectar a los titulares de la Cuenta Online o de la Cuenta Nómina Sin Comisiones.

Unicaja tiene previsto cobrar 30 euros a los clientes del Plan Cero Comisiones que no cumplan sus requisitos. Banco Santander aplicará una comisión de hasta 20 euros por el mantenimiento de la Cuenta Santander a aquellos que no cumplan con todos sus requisitos; la Cuenta Online Santander queda exenta de esta comisión. ING cobra una comisión de tres euros mensuales por la Cuenta Nómina a los clientes que no cumplan con los requisitos establecidos. Como alternativa, ofrece la posibilidad de cerrar dicha cuenta para abrir una Cuenta NoCuenta, que, aunque tiene menos ventajas, es gratuita y sin requisitos.

¿Son legales?

Cabe destacar que los bancos tienen el derecho de establecer las comisiones que consideren oportunas por cualquier servicio prestado, siempre que estas se encuentren publicadas en el libro de tarifas y sean comunicadas al cliente con al menos dos meses de antelación a cualquier cambio. Además, el cliente tiene derecho a reclamar si considera que el banco ha incumplido alguna de las pautas establecidas.

Para evitar pagar comisiones bancarias, los clientes pueden cumplir con ciertos requisitos como domiciliar ingresos, domiciliar recibos, realizar pagos con tarjeta o contratar productos adicionales. En caso de que un banco cobre por servicios que otros no, cambiar de entidad puede ser una opción viable para ahorrar.

Los tipos de comisiones bancarias más habituales incluyen la comisión de mantenimiento, comisión de administración, comisión por transferencia bancaria, comisión por descubierto y reclamación de posiciones deudoras, comisión por sacar dinero del cajero, mantenimiento de las tarjetas y comisiones por usar las tarjetas en el extranjero, entre otras.

Las entidades bancarias no han escapado al alza inflatoria europea de los últimos meses, de manera que han incrementado sus comisiones. Por mantener cuentas corrientes no bonificadas, la media alcanzó los 245,82 euros el pasado mes de junio

En resumen, las comisiones bancarias son un tema relevante para los usuarios de servicios bancarios. Conocer y cumplir con los requisitos establecidos por cada entidad puede ayudar a los clientes a evitar gastos adicionales y gestionar de manera más eficiente sus finanzas personales.