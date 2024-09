La víctima de violencia machista de Castellón ya había sido maltratada: un exnovio agredió sexualmente a su hija y mató a su padrastro

Fachada del domicilio donde una mujer fue hallada muerta el lunes por la noche. (Carme Ripollés/Europa Press)

La cifra de mujeres asesinadas por violencia de género ha ascendido a 33 en la tarde de este martes. Lo ha hecho al confirmarse como violencia machista el caso de la mujer de 46 años asesinada el lunes en Castellón, presuntamente a manos de su pareja sentimental, que confesó su crimen en una comisaría de Barcelona poco después de realizarlo. Sin embargo, el caso de esta mujer, madre de dos hijos -uno menor de edad- ha resultado especialmente impactante por cómo la violencia machista pareció perseguirla durante muchos años.

Al respecto se ha pronunciado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha lamentado el caso describiendo a la víctima como “muy vulnerable”. No obstante, la delegada ha explicado que los malos tratos sufridos por la víctima no solo tenían como autor a su pareja actual, sino también a un exnovio. Lo que la delegada no ha concretado es que esta pareja anterior fue, además, responsable del asesinato de su padrastro hace cinco años.

Gráfico de las mujeres asesinadas por violencia machista (EPDATA/Europa Press)

Murió intentando salvar a su nieta

Los hechos fueron recogidos en muchos medios de comunicación, dado que se trató de un suceso muy mediático. Ocurrieron el 27 de marzo del año 2018, cuando Antonio Tellado, de 43 años, acabó con la vida de Casimiro Díaz, un jubilado de 70 conocido también como Boni por su anterior trabajo como payaso.

La pareja de entonces de Antonio es la mujer que ha sido asesinada esta semana. 24 horas antes, había denunciado a Antonio por malos tratos, motivo por el que ella se encontraba en una casa de acogida y él tenía que cumplir una orden de alejamiento. Sin embargo, pese a esta denuncia, él decidió llamarla y proferir reiteradas amenazas, así como ir hasta la casa de su suegra -cuya pareja era Casimiro- para ver si lograba que le dijeran donde estaba.

Solo que junto a la madre y al padrastro de la víctima actual, estaba también su hija, que por aquel entonces tenía 22 años. Antonio, que no era su padre, la obligó a desnudarse y la tocó en reiteradas ocasiones, motivo por el que Boni, su abuelo, decidió intervenir y tratar de impedirlo. Es entonces cuando se inició una reyerta que permitió a la joven huir, pero que acabó con Boni acuchillado hasta la muerte.

Tres condenas previas

Por desgracia, vivir esta experiencia no sirvió para que esta mujer y sus seres queridos pudieran alejarse de la violencia machista. Su presunto asesino acumula tres sentencias por delitos de malos tratos, amenazas y quebrantamiento con ella, dictadas en 2021 y 2022. En este último año, incluso llegó a ser encarcelado con una pena de ocho meses, que cumplió íntegramente.

No en vano, la mujer había estado dentro del Sistema Viogén de asistencia a las víctimas de violencia machista desde 2018. De hecho, fue en mayo de 2023 cuando salió de dicho sistema, momento en el que, a pesar de todo lo ocurrido, decidió volver a convivir con ese hombre, cuya última sentencia se había cumplido el 5 de febrero de 2023. “Cada ciudadano y ciudadana somos un punto violeta, cuando detectamos que hay posible riesgo para una mujer vulnerable necesitamos que los entornos denuncien”, ha dicho al respecto la delegada del Gobierno.

Las víctimas de violencia machista pueden ser atendidas por el 016, un número disponible las 24 horas del día y con atención en 53 idiomas diferentes. Para ellas también está el correo 016-online@igualdad.gob.es, así como el número de WhatsApp 600000016.

El Ministerio de Igualdad alerta de una situación de "emergencia" por violencia machista en España.