Gobierno pide a Mazón que revierta las leyes aprobadas con Vox y le "expulse de todas las administraciones"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este viernes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, puede ahora "demostrar que realmente no es prisionero de la ultraderecha", "revertiendo todas esas leyes que ha aprobado con la ultraderecha y que nos avergüenzan como ciudadanos" y "expulsando a toda la ultraderecha de todas las administraciones y todos los espacios de gobierno". Bernabé se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios antes de una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de València, preguntada por la ruptura del gobierno autonómico de PP y Vox en la Comunitat Valenciana. La delegada ha aseverado que desde Vox "se han querido ir" pero Mazón "nunca los ha querido soltar de la mano". Ahora, "está donde le ha tenido que colocar la ultraderecha, ni siquiera ha sido capaz él de situarse en la centralidad, lo han tenido que situar", ha apostillado. Preguntada por la posible salida de Vox de gobiernos municipales como el de València, Bernabé ha insistido en que "el PP no quería echar a Vox" y "está encantado de estar abrazado a las políticas ultras de Vox". En ese sentido, ha reiterado que "ahora tiene la oportunidad de demostrar que efectivamente no son lo mismo y tiene que sacar a toda la ultraderecha de todas las instituciones, de todas y cada una de ellas", especialmente "en ellas donde hay pactos que fue el Partido Socialista fue el más votado, como por ejemplo el Ayuntamiento de Elche". La delegada ha añadido que València es "la ciudad más grande donde gobierna Vox en toda España" y "también el Partido Popular tiene que replantearse si quiere estar en la centralidad o quiere seguir abrazado a las tesis de la ultraderecha". "Lo puede demostrar, tiene muchísimas maneras de demostrarlo, muchísimos argumentos y muchísimos ejemplos para demostrarnoslo cada día", ha insistido. Bernabé ha señalado que el PSOE, en su oposición en la Comunitat Valenciana, va a "poner en evidencia que esas políticas de retroceso que podíamos haberle imputado a la ultraderecha van a erradicarlas". "Si continúan pues sabremos efectivamente que es más de lo mismo y que quizás es una salida en diferido", ha añadido. Pilar Bernabé ha valorado que este viernes, con la salida de Vox del Consell y de otros cuatro gobiernos autonómicos "gana España", pero ha incidido en los "muchos abrazos" y "muchas complicidades" que han exhibido los ya exsocios de gobierno. "Espero y deseo que realmente la alegría que hoy sienten la inmensa mayoría de los españoles de que se vaya a la ultraderecha de las instituciones y de los gobiernos sea Carlos Mazón quien la cumpla y que desde luego devuelva la luz a la Comunitat Valenciana y a la ciudadanía", ha agregado.

