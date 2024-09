Miki Nadal sufre un accidente mientras viajaba al FesTVal: “El coche dio vueltas durante más de 100 metros”

Miki Nadal habla del accidente que ha sufrido cuando se dirigía al FesTVal (Instagram)

Miki Nadal acaba de vivir un susto tremendo mientras se dirigía a Vitoria para presentar su nuevo programa, Sopa de letras, en el FesTVal. Acompañado por Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio, y la periodista Ana Díaz, el presentador de televisión ha sufrido un accidente de tráfico, tan solo minutos después de haber emprendido su camino con destino a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La ausencia del actor en el Festival de la Televisión provocó una gran preocupación entre los periodistas, quienes estaban a la espera de la rueda de prensa en la que se haría la presentación de su nuevo espacio, que se emitirá en Aragón TV. Y es que el coche en el que viajaba Miki Nadal quedó en tal estado que no pudo llegar a tiempo al evento, por lo que, en su lugar, estableció conexión a través de una videollamada.

Pese a que “ha sido un susto grande”, todos los ocupantes están bien, según afirma Bluper. Tanto es así que lo primero que ha hecho el humorista en la rueda de prensa ha sido tranquilizar a los asistentes, explicándoles la situación que se encontraba atravesando y que le ha impedido personarse en la cita. Acto seguido, se ha centrado en sacar a la luz nuevos detalles del concurso que, próximamente, se verá en la televisión autonómica aragonesa.

Miki Nadal en una imagen de archivo (Europa Press)

“La rueda ha reventado”

Tras finalizar la rueda de prensa, ha sido el propio Miki Nadal quien ha hablado largo y tendido de su incidente a través de sus redes sociales, donde acumula casi 420.000 seguidores. “Nada más pasar Burgos, a las 8:57 horas, hemos sufrido un accidente en la A1″, son las primeras líneas que se pueden leer en el post, que está acompañado con una fotografía de cómo quedó el vehículo tras el siniestro.

“La rueda delantera izquierda ha reventado y sumado esto a la lluvia ha hecho que el coche haya ido dando vueltas y trompicones contra los quitamiedos durante más de 100 metros”, ha desvelado en la publicación, dejando entrever el complicado momento que vivió junto a los acompañantes con los que se trasladaba a Vitoria. “Han saltado los airbags, lógicamente, y habrá durado todo apenas 10 segundos. Nos hemos quedado mirando hacia los coches que venían de frente con el temor de que algún camión u otro coche nos pudiera alcanzar de lleno”, ha proseguido relatando.

Miki Nadal en una imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

“Afortunadamente, no ha sido así. No hemos tenido ni que llamar al 112, los teléfonos directamente lo hacen si detectan un accidente al momento y la Guardia Civil de Tráfico estaba allí a los 5 minutos”, ha proseguido diciendo el humorista. “También el móvil envía directamente un mensaje a tus contactos de emergencia diciéndoles que has tenido un accidente y el punto exacto en el que te encuentras”, ha manifestado en la publicación.

Dicho percance ha llevado a Miki Nadal a hacer una reflexión sobre la vida. “Ahora, ya de vuelta a Madrid, voy pensando en lo fácil que te puede cambiar la vida de un momento a otro (incluso perderla) y lo poco conscientes que somos de ello. Seguimos dando la tabarra. Gracias por preocuparos. Sed felices”.