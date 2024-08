Sentencia de Daniel Sancho, en directo: sigue la última hora de la condena por el asesinato de Edwin Arrieta que puede llevar a la pena de muerte

Así fue la última conversación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Daniel Sancho : “No tiene pérdida. Sigues la salida del puerto. Hasta llegar a un arco muy grande dorado. Y ahí gira a la izquierda. No me dejan entrar con la moto allí. La tengo aquí fuera”.

Edwin Arrieta: “Chiqui, ¿dónde estás? Dime que por subirte a otro barco. No te han llevado al otro puerto… Dios mío. Porque no me hiciste caso. No estás en este puerto”.