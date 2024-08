Sigue la búsqueda del encapuchado que apuñaló al niño de 11 años en Mocejón con apoyo aéreo y una unidad subacuática

Campo municipal 'Ángel Tardío', lugar donde ha sido agredido el niño de 11 años por una persona con un objeto punzante. (EUROPA PRESS)

Este domingo se conocía la triste noticia de que un niño de 11 años era asesinado en Mocejón, Toledo, una localidad de unos 5.000 habitantes. El menor se encontraba jugando al fútbol en el polideportivo municipal Ángel Tardío cuando, a primera hora del domingo, el atacante ha aparecido en el campo con el rostro tapado con un pañuelo y le ha agredido con un objeto punzante, lo que ha causado su muerte.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron médicos de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI, pero solo pudieron certificar su fallecimiento, según el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El menor entró en parada cardiorrespiratoria y cuando los servicios de emergencia llegaron, finalmente falleció. La víctima recibió al menos 11 puñaladas, tres de ellas en el tórax, según fuentes consultadas por ABC.

Refuerzo en la búsqueda

Desde el primer momento se ha puesto en marcha una operación jaula llevada a cabo por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo y que en un primer momento se informó que estaba formada por una docena de patrullas para conseguir localizar a la persona que ha asesinado al menor.

Este lunes se han unido a la búsqueda efectivos de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, y en el dispositivo puesto en marcha también se encuentran una unidad subacuática y vigilancia desde el aire, según han informado fuentes a EFE.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha sido la que ha informado de este refuerzo de efectivos durante el acto convocado este domingo para guardar un minuto de silencio en repulsa a este crimen. Tolón ha destacado que los agentes están trabajando “a destajo” por detener al agresor pero “no puedo contar nada más pues hay secreto de sumario”, y es que “están en juego muchas cosas”, ha continuado, al tiempo que ha deseado que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable.

El polideportivo cuenta con una cámara con giro de 360 grados, arreglada hace unos días, y el municipio tiene en las entradas y salidas cámaras de seguridad instaladas por el ayuntamiento con lector de matrícula, que se espera sean de ayuda para arrestar al atacante, según el ABC.

“Mocejón es un pueblo tranquilo”

La familia del menor ha asegurado que no sospechan de nadie que ha podido cometer esta “atrocidad”. “Mocejón es un pueblo tranquilo en el que estas cosas no han pasado nunca. Es la primera vez”, ha dicho el primo del niño y el portavoz de la familia, Asell Sánchez. Ha explicado que ha sido uno de los dos amigos del pequeño con los que jugaba al menor, quien ha avisado de lo ocurrido, asegurando que habían matado a su mejor amigo.

“Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos”, ha señalado, descartando tener sospechas sobre el presunto autor: “No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos”, ha dicho ante los medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Mocejón ha declarado tres días de luto oficial y, en redes sociales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado “conmocionado” ante lo ocurrido en la localidad. “Expreso mi pésame y mi cercanía a la familia del menor y también el deseo de que se dé pronto con el autor de los hechos y se le ponga a disposición judicial lo antes posible”, ha señalado el presidente regional, para quien “estas situaciones son inaceptables y deben tener como consecuencia un justo castigo”.