Muere el periodista Carlos Ferrando a los 76 años

Carlos Ferrando. (Mediaset España)

El periodista Carlos Ferrando ha fallecido este martes 13 de agosto a los 76 años. Conocido por sus colaboraciones en prensa y tertulias de crónica social televisiva, desde hace unos años vivía retirado de los medios de comunicación, aunque seguía haciendo apariciones puntuales en programas del corazón.

Según ha informado el entorno de Ferrando al periódico Libertad Digital, fue la actriz Alejandra Grepi quien encontró a su amigo en casa, todavía con vida, pero con el pulso muy débil y deshidratado. La intérprete acudió al domicilio del periodista después de que este no respondiera a las llamadas y mensajes de sus amigos.

“Querido Carlos Ferrando, querido amigo... no podía imaginar que tres días después de esta foto no te volvería a ver”, ha escrito Grepi en un post de Instagram, junto a una imagen en la que aparecen ambos juntos y sonrientes. “Tantos años, recuerdos, viajes, risas, lágrimas, confidencias, fiestas, conversaciones frívolas y profundas, confesiones, ternura, complicidad... Te has ido como querías, en silencio y palabras tuyas ‘sin joder a tus amigos’”, prosigue el escrito.

Tras mencionar al “cuarteto” que acompañaba de Ferrando en sus últimos días con “cariño y sincronía”, la actriz se despide de Carlos: “Cómo te voy a echar de menos amigo del alma . Tendré que acostumbrarme a tu ausencia. Aquí expreso mis sentimientos por la pérdida de un amigo, como profesional lo van a hacer muchos... Pero hay que reconocerle su humor, ironía, sarcasmo y una forma de hacer que creó escuela”, concluye.

Prolífica carrera

Natural de Cartagena e instalado en Sabadell, con 20 años Carlos Ferrando se traslada a Madrid para labrarse un futuro profesional. Allí comienza a trabajar como secretario personal de la actriz Esperanza Roy, un empleo que le permitió adentrarse en la farándula y ejercer como jefe de prensa de estrellas como Ana Belén o Pedro Almodóvar.

Su carrera periodística comenzó en la revista Fotogramas y el periódico Diario 16, donde escribía críticas cinematográficas. Pero sus conocimientos sobre el mundo del corazón le granjearían un hueco en la crónica social televisiva, donde dio su verdadero salto a la fama. Así, a lo largo de su trayectoria colaboró en espacios como De domingo a domingo, Crónicas Marcianas, Qué tiempo tan feliz y más recientemente, Sálvame o Fiesta.

El cuerpo de Carlos Ferrando ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de su muerte. El periodista tenía un hermano y una sobrina, aunque la relación con estos familiares era prácticamente nula, por lo que se desconoce si serán ellos quienes se hagan cargo de dar el último adiós al famoso colaborador, algo que sus amigos ya se han mostrado dispuestos a hacer.