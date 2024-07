Nuevo y duro ataque de Page al PSOE: “Lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que Salvador Illa no sea presidente”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EUROPA PRESS)

El barón más rebelde del PSOE ha lanzado un nuevo ataque a su partido. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha mostrado muy crítico con el preacuerdo al que se ha llegado en Cataluña entre ERC y el PSC por el que la comunidad podría gestionar el 100% de los impuestos. Y no solo se ha mostrado en contra, sino que ha aseverado que lo mejor que le puede pasar a la región es que “Salvador Illa no sea presidente”. “Hay que hacer posible la investidura del PSC y Salvador Illa sin que el coste, el sacrificio y la resignación la tengan que pagar el resto de los territorios de España”.

En un discurso muy duro contra su partido, ha reconocido que sabe que le van a llover los ataques. “Seguro que muchos me vais a decir de todo y que muchos dirán que es un papel firmado que no ha sido presentado al público”, ha asegurado respecto a los puntos acordados con Esquerra. “Si piensan que ofenden, están equivocados”. Y ha sentenciado: “No voy a pedir perdón por no tener habilidad alguna para estar cambiando continuamente de opinión”. El socialista ha insistido en que la situación es “bastante grave” y que le parece un “planteamiento de la igualdad grosero”.

“El PSOE se fundó para combatir la desigualdad, lo que no podemos hacer es ampararla y promoverla”, ha señalado. No obstante, está convencido de que no hay posibilidad alguna de que el texto acordado se apruebe en el Congreso. De hecho, los socios de Pedro Sánchez en la Cámara Baja ya amagan con torpedear la nueva financiación catalana. “No tiene posibilidad de salir en el congreso, no va a salir adelante. Sería una patada al juego constitucional para que volvamos a empezar. No lo puedo apoyar. Confió seriamente en que mi partido no lo tolere”, ha agregado.

Sánchez y Aragonès prevén reunirse este miércoles en Barcelona.

“El PSOE se fundó para combatir la desigualdad, lo que no podemos hacer es ampararla y promoverla”, ha afirmado. “Como presidente, ni me representa este documento ni me vincula. Como socialista, tampoco. Puigdemont vendrá pero yo digo una cosa: hasta aquí”, ha concluido.

Que Page está enfadado y agotado con su partido es evidente. “Este episodio es una serie continuada de la misma película”, ha dicho en referencia a los indultos, a la rebaja de las penas de la malversación y a la ley de amnistía. “Esto es lo que está pasando, este guion lo escriben los independentistas”, ha lamentado.

Desprecio a otras comunidades

Este último capítulo en el que se le concede a Cataluña la gestión íntegra de sus impuestos “ha sobrepasado todas las líneas” para el líder de Castilla-La Mancha, que lo ve como un gesto de “egoísmo” y “desprecio” a otras comunidades autónomas. “La riqueza nacional es de todos. No hay una riqueza de Castilla La-Mancha, de Galicia, de Valencia... la riqueza nacional es la versión más depurada de la soberanía nacional . Esto es inasumible. Los impuestos los paga la gente y cuando los paga no es por solidaridad, es porque son obligatorios. Es un ejercicio de la soberanía para mantener nuestro Estado de Bienestar. No entiendo que se pueda parcelar comunidad a comunidad. Es obsceno, es bochornoso... es una ruptura”, ha concluido.