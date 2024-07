Últimas horas para el estreno de ‘El Diario de Jorge’: todo lo que se sabe sobre el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez

El 'Diario de Jorge' (Mediaset / Helena Margarit Cortadellas. Infobae)

Jorge Javier Vázquez ultima los preparativos de su proyecto más especial. El próximo lunes 29 de julio, Mediaset España estrenará El Diario de Jorge, un nuevo magazine de historias que devolverá al de Badalona a la franja horaria de Sálvame. Un talk show que rememora el mítico El Diario de Patricia y que mostrará al mundo experiencias en presente y futuro de personas anónimas.

Después de una temporada lejos de los platós y del fracaso de Cuentos Chinos, Jorge Javier retomó las riendas de Supervivientes a principios de año y, el próximo septiembre, volverá a conducir las galas de Gran Hermano. De esta manera, el presentador regresa a la lista de las estrellas de Mediaset; y de hecho, hace solo unos días se anunció la renovación de su contrato con la cadena hasta 2027.

“Es un poco como volver a casa. Estuve 15 años en Sálvame, pero es que antes estuvimos 5 con Aquí hay tomate, o sea que es un territorio que he transitado bastantes años, 20 años, entre una cosa y otra. Me gusta mucho esta idea de no tener que hacer un programa pegado a la actualidad. Cada vez quiero estar más separado de ella, prefiero vivir en mi mundo”, confesó Jorge Javier a Infobae España.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa.

¿Cómo será ‘El Diario de Jorge’?

Este nuevo programa estará incluido en la franja de 16 horas a 17:30 horas; y a pesar de los éxitos que pueda otorgar a la cadena, el presentador descarta que aumente el tiempo de emisión. Sin embargo, se mostró muy optimista con este nuevo proyecto y recalcó que para él “las historias en sí son importantes, pero lo que va a sorprender es la manera de contarlas, que va a ser el hecho distintivo”.

El programa se emitirá en el horario de Así es la vida, el formato de Sandra Barneda y César Muñoz que dijo adiós el pasado viernes. Tras este, dará paso a TardeAR, donde Ana Rosa Quintana continuará la próxima temporada. Sin embargo, Jorge Javier nunca se pensó que volvería a la franja de las tardes: “Cuando comía y me tomaba el café, me ponía el sillón a ver Telecinco, yo decía: ‘madre mía, yo no sé cómo he podido trabajar de esto. A mí no me pillan en otro sitio”.

Pero este nuevo proyecto ha sido trabajado con mucho mimo tanto por Mediaset como por el showman. Recogiendo el testigo de El diario de Patricia, la cadena tiene muy presente la importancia del programa en la historia televisiva de nuestro país y quiso extraer de él su mejor esencia para refrescarlo de una manera más actualizada. Además, los viernes serán más especiales, ya que Jorge Javier se meterá en el papel de Carlos Sobera y ejercerá de cupido para aquellas personas que quieran volver a probar en el amor.

El presentador también descartó completamente la incorporación de colaboradores, ya que quiere tener completamente las riendas del programa. Aún así, dentro de este proyecto ha vuelto a reencontrarse con viejos amigos y excompañeros, como Germán González, quien ejercerá de guionista. Hace unos días, el joven compartía varios videos en su cuenta de redes sociales en los que ambos bromeaban y el presentador afirmada: “Volvemos a trabajar juntos”.

También esta pasada semana, Mediaset publicó varias imágenes del elegante plató del programa. Las instantáneas muestran un espacio acogedor y familiar, con tonos rosas y azules vibrantes. Donde predomina un azul turquesa y en línea con la esencia del formato que busca que los invitados se sientan “como en casa”.

Plató de 'El Diario de Jorge' (Mediaset)

Plató de 'El Diario de Jorge' (Mediaset)