El fallo informático de Microsoft provoca caos en aeropuertos, bancos y empresas por toda España

Los aeropuertos de todo el mundo registran demoras y cancelaciones. AFP/Andina (Composición Infobae)

Un fallo informático en Microsoft ha derivado en problemas para muchas empresas españolas. En un principio, a primera hora de la mañana, Aena ha informado de incidentes en las terminales españolas. Al operador aeroportuario se le han sumado cientos de grandes empresas por todo el mundo, ya que se trata de un sistema operativo que se utiliza en todo tipo de organizaciones y utilizan la mayoría de los consumidores a nivel mundial.

Los problemas comenzaron a detectarse en Estados Unidos, donde el gigante tecnológico tiene contratado su proveedor de seguridad, CrowdStrike. Por lo visto, el proveedor realizó una actualización de seguridad mal programada, ya que no era compatible con el sistema operativo Windows de Microsoft. Por lo tanto, al fallar CrowdStrike, el sistema más utilizado en todo tipo de sectores ha dejado de funcionar con normalidad.

Empresas afectadas:

A Aena se le han sumado numerosas empresas nacionales, que han sufrido este fallo tecnológico a lo largo de la mañana. Las principales firmas damnificadas son las siguientes:

AENA : Aena informa que las operaciones se están desarrollando con sistemas manuales, según confirman aerolíneas como Iberia, mientras se trabaja en resolver el problema.

Abanca, BBVA, Unicaja y Santander: Las entidades bancarias han registrado problemas en operativas puntuales, con fallos en tarjetas y Bizum. La situación ya está casi normalizada.

Mercedes Vitoria : La planta de Mercedes en Vitoria ha detenido su producción debido a fallos en sus sistemas informáticos, paralizando las líneas de montaje y afectando la cadena de suministro.

Petronor : La refinería Petronor ha suspendido sus operaciones productivas, lo que podría afectar el suministro de productos derivados del petróleo si la incidencia persiste.

Repsol : La empresa ha activado sistemas alternativos para recuperar la normalidad lo más pronto posible. La aplicación móvil de pago y fidelización Waylet también está afectada.

Euskadiko Kutxa y Kutxabank : Ambas entidades financieras experimentan interrupciones en sus sistemas, afectando servicios en línea, operaciones en cajeros automáticos y transacciones en sucursales.

Osakidetza : El servicio de salud vasco está afrontando problemas informáticos que impactan en la gestión de citas médicas, el acceso a historiales clínicos y otras operaciones críticas.

También en hospitales de varias regiones de España, como en Aragón y Castilla y León, se han producido caídas de los sistemas a raíz del problema en Microsoft.

Retrasos y cancelaciones en el vuelo

En España, el gestor aeroportuario español Aena ha informado este viernes de alteraciones en los sistemas y en los aeropuertos de la red que han afectado a todo el territorio nacional. La compañía aeroportuaria recuerda que en caso de que sea un afectado por alguna de las demoras debe ponerse en contacto con la aerolínea o con el aeropuerto en caso de temas relativos a personas con movilidad reducida.

El fallo ha generado importantes demoras en toda la red de aeropuertos nacionales, coincidiendo con la temporada alta de viajes veraniegos en fin de semana. Hasta el momento, se desconoce la cifra exacta de vuelos cancelados, pero se han llegado a registrar retrasos de más de 45 minutos en las salidas de varios aeropuertos españoles.

Aena está ya recuperando algunos de sus sistemas, después de haber sufrido los efectos de una incidencia informática mundial que afecta a empresas de todo el mundo.



Todos los aeropuertos están operativos pero en algunos procesos se opera con más lentitud.



Las aerolíneas y… https://t.co/iwuH0S8mxF — Aena (@aena) July 19, 2024

Según un reciente tuit del operador, “Aena está ya recuperando algunos de sus sistemas, después de haber sufrido los efectos de una incidencia informática mundial que afecta a empresas de todo el mundo. Todos los aeropuertos están operativos, pero en algunos procesos se opera con más lentitud. Las aerolíneas y aeropuertos de otros gestores internacionales también están tratando de recuperar sus sistemas”.

No hay derecho a indemnización

Los expertos señalan que los consumidores afectados no tienen derecho a indemnización por las cancelaciones o retrasos de este viernes. En todo caso, las aerolíneas están obligadas a atender y reubicar a los usuarios a los que se les haya cancelado el vuelo, pero aquellos que hayan visto su viaje demorado no podrán optar a una indemnización, ya que se trata de una causa de fuerza mayor.

“Si es así, como el caso actual de la reciente caída de Microsoft, que ha provocado fallos en Aena y en bancos, aeropuertos e instituciones de todo el mundo, estaríamos hablando de un caso de fuerza mayor y no se pueden solicitar las indemnizaciones comprendidas entre 250 y 600 euros establecidas por el Reglamento 261/2004″, recogen desde Reclamador.es.

«Al no ser consecuencia de problemas de las propias compañías aéreas, el viajero no podría reclamar este hecho», aclara la firma online de servicios legales. «Los casos que no son reclamables se recogen claramente en el reglamento europeo de tráfico aéreo. Las incidencias que no son reclamables son aquellas en las que los retrasos o cancelaciones de los vuelos se producen como consecuencia de un motivo que es ajeno a la propia aerolínea (los llamados casos de fuerza mayor), como podría ser un hackeo o una caída de los sistemas de Microsoft», añade la empresa.