El líder del PSOE en Castilla y León insta al Congreso a pronunciarse sobre la autonomía leonesa y pide a Ferraz fijar una postura

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha instado al Congreso de los Diputados a pronunciarse sobre la propuesta de la autonomía leonesa, el particular proceso independentista de esta comunidad que reclama la constitución de una autonomía propia (la número 18 en España) para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca).

Al mismo tiempo, aunque asume el compromiso de “escuchar” esta “legítima” reivindicación, el líder de los socialistas castellanos y leoneses también ha reprendido a sus compañeros del PSOE de León y ha instado a Ferraz a fijar “la posición del partido en un asunto de especial trascendencia”.

Tudanca ha emitido este viernes un comunicado en el que valora el paso dado por la Diputación de León el pasado miércoles, donde salió adelante una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) para impulsar el llamado Lexit (por el Brexit británico). La iniciativa contó con los votos a favor del partido leonesista y el PSOE, socios de gobierno en la institución provincial, y la oposición del PP y Vox.

Así, el líder del PSOE de Castilla y León ha aclarado que, pese a no compartir la propuesta de una autonomía leonesa, “entiendo, respeto y me parece legítima la aspiración de León”. En este sentido, ha celebrado que la voz de los leoneses se haya expresado “por fin” en la Diputación provincial con “una mayoría clara”. “Toda mi comprensión y empatía con los leoneses y leonesas. Pero no basta con eso”, ha advertido.

Advierte al PSOE de León

Tudanca se ha declarado profundo conocedor del sentimiento autonomista de los leoneses, que “existe desde el principio de la democracia. Existe en toda la sociedad y en todos los partidos. Existía, de hecho, cuando el alcalde de León [el socialista José Antonio Diez Díaz], en solitario, inició este proceso y hubo quienes quisieron apartarle de la candidatura”.

“Yo nunca lo hice. Siempre he tenido una magnífica relación con él y con cuantos, en mi partido, desde siempre han apoyado la causa leonesista. Siempre le he ayudado, estuviéramos o no de acuerdo en todo, en los proyectos para León, fueran de la administración que fueran”, ha detallado.

Pese a todo, Tudanca ha subrayado que, “cuando uno abre una puerta, debería saber dónde conduce”. Pero las advertencias a sus compañeros de filas no acaban ahí: “No quisiera pensar que la decisión no es meditada o solo busca hacer ruido y engañar y frustrar a los leoneses. Sería muy irresponsable. Porque la aspiración de tener otra CCAA está en el corazón de muchos leoneses”, ha añadido en el comunicado.

Y ha afeado las diferentes posturas al respecto defendidas por el PSOE de León en apenas unas semanas, que ha pasado de querer una sola comunidad con dos fiestas a dos comunidades, pero con varios matices a su vez: una región leonesa y otra región castellana, una región leonesa, pero con un encaje diferente de El Bierzo; una región solo con León; y una región formada por León y Asturias.

“Es tan confuso que la moción la votaron a favor algunos que la habían rechazado previamente y la rechazaron algunos que la habían apoyado en sus Ayuntamientos. Tanto, que alguno se desmarcó, a medias, tras apoyarla y otros, como el portavoz del PP, ha dicho que apoyará la autonomía propia para León apenas horas después de rechazarla”, ha criticado.

Tudanca ha defendido el derecho de los leoneses a hablar por León. “Del mismo modo que sé que ese sentimiento es muy fuerte en León, no lo es tanto en el Bierzo y es muy débil en Zamora y Salamanca, que tienen, como debe ser, voz propia. Por eso soy prudente. Y porque nunca he buscado ni buscaré enfrentamientos”, ha sostenido.

En todo caso, asegura que no será un escollo ante estas “legítimas aspiraciones y sueños de muchos leoneses”. “Hoy se abre un camino que el propio Gobierno de España ha considerado legítimo y que escuchará. Yo también. Ahora, toca esperar a ver qué sucede en el Congreso de los Diputados, que debería pronunciarse. Ese es el camino de la Constitución. El caso es que, si se reinicia el estado autonómico, estoy seguro de que otros se sumarán a estas legítimas reivindicaciones. Quizá es el momento. Es hora de ser coherentes y valientes”, ha señalado.

Ferraz respalda al PSOE de León

Por último, “como firme defensor de la democracia interna en el PSOE”, en calidad de secretario general del partido de Pedro Sánchez en Castilla y León, Tudanca ha hecho un reclamo a Ferraz: “Cuando llegue el momento, la posición del partido en un asunto de especial trascendencia deberán fijarla nuestros militantes mediante una consulta tal y como establecen nuestros estatutos. La voz de todos los socialistas decidirá”, ha zanjado.

Lo cierto es que, a pesar del consenso en el ámbito local, más allá del consenso político en el ámbito local, esta cuestión todavía se atraganta en la Ejecutiva federal del PSOE, pero también en Dirección Nacional del PP. Los dos grandes partidos tienen que hacer malabares para acompasar sus modelos políticos con la postura defendida por sus compañeros de partido en León.

En el caso de la formación de Pedro Sánchez, la Ejecutiva Federal respalda la decisión del PSOE de León, pero internamente evitan valorar este asunto y se remiten a la agrupación provincial. En este sentido, la organización que lidera Javier Alfonso Cendón, diputado nacional del PSOE por León, defiende “la libertad de voto respecto a las mociones relacionadas con la autonomía de nuestra provincia o de la Región Leonesa. Creemos que este es un tema profundamente personal y debe ser abordado desde la individualidad de cada representante”, según señalan fuentes del PSOE leonés.

La agrupación capitaneada por Cendón echa la culpa de esta situación a la gestión de los gobiernos consecutivos del PP, y ahora de PP y Vox, que han estado en el poder durante más de 35 años en Castilla y León. “No es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León”, apostillan, además de acusar a la Junta de sufrir una “nula descentralización, una política que no cuenta con las administraciones locales, el abandono de las comarcas en proceso de despoblación y un nulo reconocimiento a la historia y personalidad de León. Estas políticas de la Junta explican nuestra situación actual”.

