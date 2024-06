Castilla y León revive su particular proceso independentista y pone en apuros a PSOE y PP: “No es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a Ester Muñoz, diputada nacional por León, en un acto en la ciudad leonesa. (Europa Press)

El debate sobre la autonomía leonesa ha recibido un nuevo impulso en las últimas horas, aunque este asunto viene desde la década de los 80, cuando la Región de León, formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca, se integró en Castilla y León. Pese a ser una cuestión transversal, los principales partidos políticos siguen sin poder consensuar una postura única al respecto al tratarse de una materia sensible.

El Lexit (por el Brexit británico) ha cobrado vida después de que la Diputación de León sacara adelante una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que reclama la constitución de una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), con los votos a favor del partido leonesista y el PSOE, socios de gobierno en la institución provincial, y la oposición del PP y Vox.

La iniciativa, que traslada la pelota a las Cortes de Castilla y León, el Congreso y el Senado, tiene el mismo objetivo que el resto de mociones aprobadas en más de 60 ayuntamientos de la provincia. Principalmente a propuesta de UPL, estas han salido adelante gracias a los votos favorables del PSOE, del PP y, en algunos casos, de Vox. Asimismo, esta reivindicación ha sido una de las principales exigencias que se han trasladado a las calles de la provincia desde la multitudinaria manifestación del 4 de mayo de 1984, que congregó a 90.000 personas para pedir que León se constituyese en autonomía.

Ferraz respalda al PSOE de León

El problema es que, más allá del consenso político en el ámbito local, esta cuestión todavía se atraganta en las direcciones autonómica y federal del PSOE, pero también en la autonómica y nacional del PP, ya que tienen que hacer malabares para acompasar sus modelos políticos con la postura defendida por sus compañeros de partido en León. En el caso de la formación de Pedro Sánchez, la Ejecutiva Federal respalda la decisión del PSOE de León, pero internamente evitan valorar este asunto y se remiten a la agrupación provincial.

En su caso, fuentes de la organización que lidera Javier Alfonso Cendón, diputado nacional del PSOE por León, defienden “la libertad de voto respecto a las mociones relacionadas con la autonomía de nuestra provincia o de la Región Leonesa. Creemos que este es un tema profundamente personal y debe ser abordado desde la individualidad de cada representante”.

Los socialistas leoneses creen “firmemente en la necesidad de cambios profundos para nuestra provincia” y achacan el sentimiento de convertirse en la autonomía número 18 a la gestión del PP en esta comunidad autónoma. “Es innegable que los gobiernos consecutivos del PP, y ahora de PP y Vox, que han estado en el poder durante más de 35 años en Castilla y León, han causado un deterioro significativo en la provincia de León”.

“Los salmantinos somos mayores para decidir lo que queremos y cómo lo queremos”

“No es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León”, apostillan, acusando a la Junta de sufrir una “nula descentralización, una política que no cuenta con las administraciones locales, el abandono de las comarcas en proceso de despoblación y un nulo reconocimiento a la historia y personalidad de León. Estas políticas de la Junta explican nuestra situación actual”, constatan.

Sin embargo, en el PSOE de Salamanca rechazan que este proceso involucre a los salmantinos. “Este debate no está ni en nuestra ciudad ni en nuestra provincia”, critica David Serrada, secretario general de la agrupación provincial socialista. “No entiendo por qué se pide algo en nuestro nombre y menos algo tan importante y decisivo como lo que se pidió en la Diputación de León”, subraya el también diputado nacional por Salamanca en unas declaraciones a Infobae España.

El dirigente socialista afea que León quiera decidir por sus conciudadanos al querer incluir en la Región Leonesa a Salamanca y Zamora. “Los salmantinos somos mayores para decidir lo que queremos y cómo lo queremos”. En su opinión, “el problema de nuestra provincia es la despoblación y envejecimiento”, y se debe a “la falta de compromiso y de inversiones” de la Junta de Castilla y León, “principal causante” de los problemas de la comunidad y Salamanca.

Primer cara a cara en el Congreso tras la renovación del CGPJ.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue preguntado por este asunto en una entrevista a Más de Uno, aunque previamente pidió al entrevistador que no le metiera en “este jardín”. El miembro del equipo de Pedro Sánchez fue alcalde de Valladolid y continúa liderando la agrupación socialista provincial de esta provincia, pero insistió en que hablaba a título personal.

“Lo respeto y lo entiendo, fíjate si estoy yendo lejos”, comentó. Y, aunque esta afirmación no quiere decir que comparta la decisión de sus compañeros de partido (de hecho, cree que convertirse en una autonomía propia “no va a cambiar la vida de los leoneses”), Puente apuntó a la falta de sentimiento de pertenencia a esta región. “Castilla y León lleva 40 años de existencia y desde el punto de vista del sentido de pertenencia no ha funcionado. Esta es la realidad y no pienses que no me duele”, apostilló.

Contradicción en el PP

En el caso del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque los populares votaron en contra de la moción, su portavoz en la Diputación de León, David Fernández Blanco, afirmó que, si el gobierno de la institución provincial inicia los trámites constitucionales para promover la autonomía de la provincia de León, votarían a favor. Eso sí, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, el representante del PP aclaró que el proceso solo debería incluir a León, ya que “la Diputación de León no puede decidir por Zamora y por Salamanca” y criticó “la falta de transversalidad” de la moción aprobada este miércoles. Cabe destacar que el también alcalde de Valverde de La Virgen ya impulsó una moción similar en el consistorio leonés.

Estas voces difieren de la postura esgrimida por Génova, que trata de tapar la división en sus filas. “No estamos por la división de Castilla y León. Por este motivo, el PP votó en contra en la Diputación de León de la moción aprobada por UPL y PSOE, en cumplimiento de nuestro programa electoral, que jamás recogió ninguna división ni enfrentamiento territorial”, alegan desde la dirección nacional del PP.

Si bien, en el partido pasan por alto las otras veces en las que los populares leoneses avalaron iniciativas similares. En relación con las palabras de David Fernández, Génova aclara que “son a título particular”, además de recordar que el portavoz votó en contra de la propuesta rupturista. Más allá de que PP asegura que la moción “no tiene recorrido legal alguno”, el debate sobre la autonomía leonesa seguirá poniendo contra las cuerdas a las direcciones estatales de los dos principales partidos.