Qué pasa con la paga extra de mi pensión si me jubilo en el mes de mayo

Los pensionistas reciben la paga extra de verano a partir del 25 de junio. (ShutterStock)

El verano ya está aquí, y con él llega una de las dos pagas extras que reciben los pensionistas anualmente. Este ingreso adicional supone una gran ayuda para poder financiar los gastos del ocio veraniego, así como las vacaciones. De igual manera, permite juntar ahorros de cara a futuros gastos imprevistos. Estas pagas extraordinarias (ya sea la de junio o la de noviembre) son del mismo importe que las cuantías normales, por lo que percibirás el doble de dinero de lo habitual.

Estas pagas extraordinarias se abonan a aquellos pensionistas que cobran 14 pagas anuales. Estas incluyen las de jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y las de incapacidad permanente, siempre que se haya otorgado por enfermedad común o accidente no laboral. Las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se abonan en 12 pagas anuales, al igual que el Ingreso Mínimo Vital.

Qué sucede si me jubilo en mayo

Todos los jubilados cuentan con derecho a la paga extra de la pensión de jubilación, pero no todos perciben la misma cuantía. Esta paga extra se genera con las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social realizadas como jubilado entre diciembre y mayo, que es cuando se genera la paga extra veraniega. Esto supone que, si te has jubilado en mayo, cobrarás una paga extra que no alcanzará el 100% de tu pensión.

De esta forma, una persona que se haya jubilado en mayo y haya empezado a cobrar la pensión este mes percibirá una sexta parte de la paga extra. Del mismo modo, una persona que se haya jubilado en marzo cobrará tres tercios o la mitad de esa pensión extra. En el caso de los jubilados en mayo, basta con haber sido pensionista un solo día para tener derecho a ese tercio de la pensión de verano. Lo mismo ocurre con la paga extra de Navidad, aunque en este caso las fechas de generación van de junio a noviembre.

Los pensionistas que no llevan seis meses jubilados no son los únicos que cobrarán solo una parte de la paga extra de jubilación en verano. Tampoco recibirán el 100% de la paga extra aquellos jubilados que tengan embargos pendientes; en su caso, se procederá a embargar una parte de esa paga extra para saldar las deudas que tienen pendientes.

Estas son todas las pensiones que tienen paga extra de verano.

Qué día pagan los bancos las pensiones de mayo de 2024

Bankinter : 21 de junio

Banco Santander : 24 de junio

CaixaBank : 24 de junio

Sabadell : 24 de junio

Ibercaja : 25 de junio

Cajamar : 26 de junio

BBVA : 25 de junio

ING : 25 de junio

Unicaja : 25 de junio

Kutxabank : 26 de junio

Abanca : 26 de junio

Evo Banco : 26 de junio

PiBank: 1 de julio

Paga extra de pensiones

Este 2024 la paga extra de los pensionistas ha subido un 3,8%, un incremento que es el resultado de la revalorización de las pensiones aplicada por el Gobierno de España desde 2023. Sin embargo, no todos van a recibirla. Aquellas personas que comenzasen a ser pensionistas después al 1 de enero de 2024, tendrán que esperar a Navidad para disfrutar de este ingreso extra. Por otro lado, aquellas personas que cobren una pensión que supere los 3.175,04 euros mensuales no disfrutarán del aumento, ya que esas pensiones no están sujetas a una revalorización, tal y como señala la Seguridad Social. La cuantía se calcula multiplicando la base del salario mensual completo por el periodo trabajado o el periodo de acumulación de la paga. Para las personas que lleven trabajando el año entero, la cuantía será el sueldo mensual multiplicado por dos.

La Seguridad Social establece que las pensiones que “derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional se satisfacen en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias”. Es el caso, por tanto de los pensionistas por incapacidad permanente, así como las pensiones de muerte y supervivencia, incluyendo las de viudedad, orfandad, o en beneficio de familiares. Estos tipos de pensiones tienen la paga extra prorrateada en las mensualidades ordinarias de cada mes. Esto no quiere decir que reciban menos cantidad de dinero, si no que esa paga se abona dentro de las 12 mensualidades que reciben por su pensión.