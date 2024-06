Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó y ex de Irene Villa, ingresado en la UCI: “Por muy poco no me lleva más allá del cielo”

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en una imagen de archivo. (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS)

Este año debería ser uno de los más felices para Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, pues tras varios años de relación van a pasar por el altar para celebrar su amor junto a sus seres más queridos. Sin embargo, ha surgido un pequeño bache en el camino que ha asustado a la pareja y la ha puesto en jaque. El argentino ha sufrido un serio problema de salud por el que ha tenido que ser ingresado en la UCI.

El encargado de dar la noticia ha sido él mismo a través de sus redes sociales, donde ha contado a sus seguidores que la situación llegó a ser grave. “He cambiado la oficina por boxes... Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo... Gracias a Martín y a su hermano estoy recuperándome lentamente. Gracias de todo corazón Martín, amigo mío y ángel de la guarda”, ha escrito en una storie de su perfil de Instagram que ha preocupado, pues da a entender que se llegó a temer por su vida.

Pero gracias a los cuidados del centro médico en el que está ingresado, el Hospital Santa Elena Torremolinos, se está recuperando poco a poco. A estos profesionales también les ha dedicado unas palabras, al igual que a su prometida. “Y gracias amor por dejar todo y venir a estar aunque sea 80 minutos a mi lado, gracias por tu amor”, se ha dirigido a Nuria.

Para terminar, Lauro ha desvelado sus planes más inmediatos que no son otros que mejorar. “Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme poco a poco. Gracias a todos por los mensajes de cariño, no se pueden imaginar lo que alimentan y curan. Los quiero, los veré pronto”, se ha despedido.

Planes de boda

Nuria Fergó y Juan Pablo anunciaron su enlace en octubre de 2023 tras un año y medio de noviazgo. Pese a que han pasado algunos meses desde entonces en unas declaraciones recientes la que fuera concursante de la primera edición Operación Triunfo confesó que aún no tenían cerrada la fecha para su ‘sí, quiero’.

Uno de los motivos podría ser la apretada agenda profesional de Fergó, que contó que este verano “se presenta muy bien con mis conciertos con mariachis” y que después ofrecerá una rueda de prensa “para presentar un nuevo proyecto, una gira de teatro que será de octubre a marzo”. Muy ilusionada ante esta perspectiva afirmó que “lo único que puedo adelantar es que me tengo que meter en un personaje para interpretar canciones con letras bonitas e historia”.

La ausencia de un día para sus planes de matrimonio, sin embargo, no es ningún problema y es que ellos ya viven como si hubieran pasado por el altar. “Yo estoy viviendo con Juan Pi como si estuviera casada. Si me caso es para disfrutar de la fiesta. Quiero que sea súper especial, pero no tengo prisa”, aseguró.