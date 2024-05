La Comunidad de Madrid solicitará a Óscar Puente información sobre el estado de la red de Cercanías

El ministro de Transportes, Óscar Puente (Carlos Luján / Europa Press)

La Comunidad de Madrid solicitará formalmente al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, información detallada y precisa sobre el estado de la red de Cercanías en la comunidad. Esta solicitud se produce tras las recientes incidencias registradas en la tarde de este jueves, que provocaron numerosos retrasos en el servicio ferroviario. La Comunidad realizará esta petición en el seno del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), máxima autoridad del sector, que se reunirá a partir de las 10 horas de este viernes en la sede del organismo autonómico.

Para el CRTM “es de vital interés” conocer el estado de los trenes autonómicos, así como los principales puntos conflictivos o la urgencia por actualizar sus infraestructuras, con el fin de que “la entidad regional pueda adoptar medidas de planificación y coordinación de todos los modos de transporte”. Todo ello para “poder actuar con previsión y evitar molestias a los usuarios”. Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que cada avería en el Cercanías produce un desequilibrio en la movilidad.

Te puede interesar: Ayuso denuncia 1.532 incidencias en tres años en Cercanías y Óscar Puente promete 211 nuevos trenes

Estas averías provocan que la Comunidad de Madrid deba reforzar autobuses interurbanos y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), así como los servicios de metro. La reclamación se produce tras dos nuevas incidencias registradas en la red de Cercanías durante la tarde del pasado jueves. En concreto, los trenes de las líneas C-7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Cercedilla) registraron retrasos en sus frecuencias de paso durante varias horas en la tarde. Desde el Gobierno autonómico catalogan estas incidencias como un ejemplo más del “caos periódico” en el servicio.

Crece la tensión entre instituciones

La relación entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente continúa tensándose en relación con la movilidad. El pasado 8 de mayo, un alto cargo del Ejecutivo madrileño, Juanma López Zafra, empleó el término “cabrones” en su cuenta de X (antiguo Twitter) para dirigirse a varios ministros del Gobierno, entre ellos Óscar Puente, tras haber restado importancia a las incidencias en el Cercanías de la capital. Poco después, tras el relevo generado, el director general de Economía de la Comunidad de Madrid eliminó su publicación.

Pese a ello, el directivo no pidió disculpas, reafirmándose en su postura ante el ministro. Posteriormente, publicó otro twit en el que afirmaba que había sufrido una “mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía”. “En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta”, finalizaba, haciendo referencia a la expresión que Isabel Díaz Ayuso aseguró haber empleado durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.

El portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García, consideró que Puente debería “dejar de tuitear y ponerse a gestionar para que no vuelva a producirse esa imagen de ciudadanos teniendo que bajarse del vagón” que se vio en la mañana durante las incidencias a comienzos de mes.