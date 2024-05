“Me acaban de robar 500 euros”: alertan de la estafa de WhatsApp que suplanta a tus familiares para robar dinero con Bizum

Una persona realiza un pago por Bizum. (Europa Press)

WhatsApp se ha consolidado como la plataforma líder de mensajería instantánea a nivel global, y solo en España ha alcanzado la impresionante cifra de 35.8 millones de usuarios activos durante el 2023, según revelan estadísticas de CM.com. Sin embargo, esta no está libre de intentos de timos por parte de los ciberdelincuentes y si en otras ocasiones se han detectado numerosos casos del ‘hijo en apuros’, en esta nueva ciberestafa, también recurren a WhatsApp para intentar estafar a través de Bizum.

“Me acaban de robar 500 euros y os lo cuento para que estéis atentos”. Con este mensaje, la usuaria de X (antes Twitter) @ClaraGrima ha expuesto en su cuenta el timo al que ha enfrentado a través de WhatsApp, y que involucra a servicio de transferencia Bizum.

La usuaria explica que le llegó un mensaje de su “hermana” pidiendo que le hiciera un pago a través de Bizum porque no le funcionaba la aplicación. “Me acaban de robar 500€ y os lo cuento para que estéis atentos. Me ha llegado un Whatsapp (falso) de mi hermana, superinformal, pidiendo que hiciera un Bizum porque tenía que hacer un pago y no le iba la app”, explicaba en un mensaje de la aplicación. “Lo sé, he sido ingenua. Un poco imbécil. No seáis como yo”, añadía.

¿Cómo funciona?

Este método fraudulento es bastante simple. Para ello, los ciberdelincuentes envían un mensaje a través de esta plataforma de mensajería instantánea suplantando la identidad de algún familiar, y solicitan de manera urgente una transferencia a través de Bizum con una cantidad específica de dinero.

La usuaria @ClaraGrima explica su caso a través de x (antes Twitter)

Para ello utilizan un tono de urgencia para explicar que tienen problemas con la aplicación y necesitan realizar un pago de manera inmediata. Sin embargo, el dinero enviado nunca llegará al supuesto familiar, resultando en una pérdida económica para la víctima.

La modalidad de estafa digital que involucra la usurpación de identidad en WhatsApp para solicitar dinero a contactos cercanos de la víctima ha tomado relevancia. Los estafadores, mediante el acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp, manipulan la confianza entre familiares y amigos para su beneficio. Esta técnica peligrosamente efectiva se basa en el envío de mensajes de ayuda económica que aparentan provenir de un ser querido.

Llamar antes de pulsar “enviar”

La complejidad de esta estafa radica en que los delincuentes logran acceder a conversaciones personales. Aprovechándose de la buena voluntad y la prontitud de quienes desean ayudar, los estafadores solicitan transferencias de dinero urgente. Para combatir esta actividad fraudulenta, especialistas en ciberseguridad instan a los usuarios a verificar siempre la identidad de quien solicita el dinero por medios alternativos, como una llamada telefónica directa al familiar o amigo aludido, evitando así caer en el engaño.

Pero Clara no está sola. En sus respuestas, otro usuario también ha compartido su experiencia, que coincide con la de Clara. Pedro Méndez (@Pedro64mendez) explicaba lo siguiente: “A mí también me han hackeado el WhatsApp y han estafado a un íntimo amigo al que le han pedido que me haga un Bizum en mi nombre. Son 490 euros lo que piden”.

Tanto los afectados como los expertos coinciden: hay que llamar antes de mandar el dinero.