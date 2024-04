Todo o nada de Puigdemont: dejará la política si no logra ser president tras el 12-M

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y candidato de Junts el 12-M. (Glòria Sánchez/Europa Press)

Todo o nada de Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat de Cataluña dejará la política si no logra volver al cargo del que fue destituido vía artículo 155 de la Constitución en 2017. “No me veo en absoluto como líder de la oposición”, ha asegurado este martes en una entrevista concedida a RAC1. El candidato de Junts estará en el Govern o fuera de las instituciones y se ha comprometido, en el primero de los casos, a asistir al debate de investidura en el Parlament a riesgo de que la amnistía aún no esté en vigor, es decir que pueda ser detenido.

Este lunes, la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Susana Polo citó como investigados al propio Puigdemont y al diputado Rubén Wagensberg para que presten declaración voluntaria entre los días 17 a 21 de junio en la causa abierta el pasado mes de febrero por presuntos delitos de terrorismo en el llamado caso Tsunami Democràtic. Polo ofrece la oportunidad de que lo hagan por videoconferencia. Puigdemont ya no reside en Bélgica sino en el sur de Francia, apenas a unos kilómetros de España, desde donde desarrollará su campaña y prepara su regreso.

El hoy president, Pere Aragonès, sabe que todo está abierto de cara a las elecciones, por lo que no está siendo ni mucho menos conservador. Este lunes estuvo de precampaña en el Senado, “troleando” -usó este término- al PP. Y está dispuesto a jugar fuera de casa para ganar. En este sentido, se ha mostrado abierto a hacer un debate cara a cara con Puigdemont en Perpiñán (Francia) y los que hagan falta con el resto de aspirantes.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que será el candidato del partido a las elecciones al Parlament del 12 de mayo. (Fuente: Junts)

