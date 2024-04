La infanta Sofía se ausenta en la final de la Copa del Rey: toda una declaración de intenciones

La infanta Sofía en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este sábado 6 de abril fue un día ajetreado para la familia real. Mientras Felipe VI acudía a la final de la Copa del Rey para hacer la tradicional entrega del trofeo al ganador del partido, su padre, el rey emérito Juan Carlos I, y otros familiares reales, como Froilán y las infantas Elena y Cristina, disfrutaban de la boda entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo.

La presencia del rey en el estadio La Cartuja de Sevilla no fue casual. El marido de la reina Letizia es el encargado oficial de dar el premio al gran vencedor de la temporada futbolera, una tarea que acostumbra a hacer en compañía de su hija menor, la infanta Sofía, gran aficionada de este deporte. Sin embargo, en esta ocasión, la hermana de la princesa Leonor parecía tener otros planes.

Como era de esperar, el hijo de la reina emérita Sofía hizo acto de presencia en el partido que tuvo lugar este sábado en el citado campo de fútbol. El monarca entregó la Copa del Rey al Athletic de Bilbao después de un disputado partido contra el Real Club Deportivo Mallorca. El juego finalizó con empate a uno y la posterior victoria de los jugadores vascos en la ronda de penaltis.

Felipe VI junto a un sinfín de acompañantes en la final de la Copa del Rey, entre los que no figura su hija Sofía. (Europa Press)

Te puede interesar: Así ha sido el reencuentro de la familia real en la Semana Santa en Madrid: Felipe VI y Letizia disfrutan de un paseo bajo una lluvia ligera con Leonor y Sofía

Fue una sorpresa para los allí presentes el hecho de que la infanta Sofía no apareciese junto a su padre. Sin embargo, tampoco fue un acto tan insospechado si atendemos a los últimos movimientos de la joven, que parece haber mantenido un perfil bajo últimamente en cuanto a sus apariciones públicas.

Mientras que, estas últimas semanas su hermana Leonor acaparaba las cámaras de todos los medios de comunicación, la hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia se ha mantenido prácticamente en la sombra. Poco se la pudo ver en el sinfín de imágenes que se publicaron de la familia real disfrutando de la Semana Santa por las calles madrileñas, y esto, sumado a su ausencia en un partido tan relevante como el de este sábado, es toda una declaración de intenciones.

El rey Felipe IV, la reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en una imagen de archivo (Europa Press)

No solo la princesa tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Sofía, en menor medida que su hermana, también realiza ciertas actividades que acompañan a su rol real. No obstante, parece que las cámaras le abruman algo más que a su hermana. Que no quisiera aparecer junto a Felipe VI en la final de la Copa del Rey podría haber marcado una nueva hoja de ruta en el futuro de la susodicha, que a partir de ahora podría no estar tan centrada en ser protagonista de la prensa.

Te puede interesar: La reina Sofía se va de chiringuito en Málaga: el menú más típico

La joven cumplirá 17 años el próximo 29 de abril. Esto significa que está a las puertas de ser mayor de edad y a punto de entrar en la edad adulta. Esta etapa lleva consigo ciertos cambios en el transcurso de su rutina, pero principalmente en el camino profesional.

La hija menor de la reina Letizia está cursando bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, lo que le ha impedido estar presente en algunos eventos públicos que se han celebrado este año, todo debido a la distancia. La joven se encuentra en un momento clave de su vida y está centrada en sacar sus estudios adelante.

Cuando termine esta etapa final de instituto, que no será dentro de mucho, tendrá que tomar algunas decisiones importantes y saber escoger su camino. Aún queda la duda de si Sofía hará una carrera profesional y, por ello, se mantendría ajena a los medios como ha hecho estos últimos días o si, por el contrario, se focalizará en su perfil como integrante de la realeza y continuará con sus respectivas tareas como infanta.