El novio de ‘La Veneno’ habla por primera vez de la muerte ‘accidentada’ de Cristina Ortiz: “No tuve nada que ver”

Alín Bogdan, última pareja de 'La Veneno', habla en 'Equipo de investigación' de la extraña muerte de Cristina Ortiz (Atresmedia)

La muerte de Cristina Ortiz, mejor conocida como La Veneno dejó tras de sí numerosas preguntas. Su adicción a las drogas, su relación con un hombre que, supuestamente, le agredía y su ruina económica fueron los tres factores claves que marcaron el punto de partida de una serie de especulaciones en torno a la causa real de fallecimiento de la actriz.

Ocho años después de su ‘accidentada’ muerte, su última pareja ha concedido su primera entrevista al espacio Equipo de investigación, donde ha profundizado en la relación que mantenía con la exvedette y ha aclarado algunos de los misterios en torno a su muerte.

Fue el 5 de noviembre de 2016 cuando ingresaron a la artista en el Hospital La Paz de Madrir tras supuestamente haber sufrido una caída accidental en su hogar. Cristina Ortiz, una de las primeras mujeres en visibilizar el colectivo transexual en España en una época donde no tenían libertad de poder sentirse quienes eran, presentaba un sinfín de moratones en su cuerpo. Tras cuatro días aferrándose a la vida, lastimosamente, el 9 de noviembre falleció, a raíz de lo cual se abrió una investigación que se dio por concluida en febrero de 2021, dejando muchas lagunas por resolver.

Cristina Ortiz, 'La Veneno' en una imagen de redes sociales (Instagram/@lavenenoficial)

El forense dictaminó que la muerte se produjo por un golpe en la cabeza después de una caída. Sin embargo, su familia sigue asegurando que todo fue fruto de un homicidio. De hecho, la primera testigo que encontró a La Veneno casi inconsciente, Ana Villalba, sostiene que también hubo signos de violencia y que “esas lesiones no parecían de una caída”.

Formar una familia

Alín Bogdan, quien mantenía una relación con la exvedette desde 2014, ha querido dar su propia versión de los hechos ocurridos aquella fatídica noche. En este sentido, ha aclarado que él “no tuvo nada que ver” en la muerte de Cristina Ortiz, pues eran muchos quienes le señalaban como el posible autor de dicho suceso. Además, ha detallado que ambos tenían “planes para ir a Rumanía, pagar a una chica para tener un hijo y casarnos”.

Las afirmaciones de Bogdan parecen contradecir la carta que envió al programa de Atresmedia una agente de la comisaría de Tetuán, en la que ponía sobre la mesa que la noche anterior al ‘accidente’ de Cristina Ortiz, ella había llamado al 091 para pedir ayuda, ya que “su pareja la quería matar”.

Alín Bogdan, última pareja de 'La Veneno', habla en 'Equipo de investigación' de la extraña muerte de Cristina Ortiz (Atresmedia)

“Es una broma que gastó ella. ¿Usted cree que yo la he matado? No recuerdo que llamara y dijera que la querían matar. No he escuchado esa llamada. A lo mejor ni yo estaba allí”, ha explicado al entrevistador.

“No encontraba el móvil”

El novio de La Veneno, que actualmente cumple condena por robo con violencia, ha manifestado que Cristina Ortiz no consumía drogas. “Solo tomaba alcohol, medicación y marihuana”, ha dicho, añadiendo que él sí consumía estupefacientes. “Recuerdo perfectamente que fui a pillar lo que consumía y cuando volví a casa, la puerta estaba abierta y Cristina todavía estaba viva”, ha afirmado, agregando que su novia estaba “llena de sangre”.

Cristina Ortiz, 'La Veneno' en una imagen de archivo

En este sentido, ha asegurado que se enganchó aún más “a la cocaína” tras la muerte de su expareja. No obstante, lo que muchos se preguntan es que si todo fue fruto de un accidente, ¿por qué Bodgan no llamó al 091 de inmediato? “No encontraba el móvil de Cristina por casa. Bajé rápido al bar para que alguien llamara a una ambulancia y fueran a salvarla”, ha explicado.

Alín también ha detallado que hubo incongruencias en la versión de Ana Villalba, amiga de la actriz. “No tenía el vestido roto como dice Ana, sino que era un vestido blanco con agujeros, personalizado”, ha dicho. Por último, en cuanto a los diferentes hematomas que La Veneno presentaba en su cuerpo, Bogdad también dio una explicación. “Lo del pie fuimos una vez a una chatarrería a ver a un amigo suyo y se golpeó en el pie. En casa había una mesa de cristal grande que la rompió junto a un amigo. Tenía la tensión muy baja y cuando se levantaba muy rápido para ir al servicio se mareaba y se caía”.