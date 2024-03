Cómo tributa en la declaración de la Renta un piso heredado en nuda propiedad (Pixabay)

En España, la figura de la nuda propiedad es un componente esencial dentro del marco jurídico que regula los derechos y obligaciones relacionados con bienes inmuebles. Este concepto, que se distingue por la separación entre el derecho de usar y disfrutar de un bien (usufructo) y el derecho de propiedad sobre el mismo sin esos beneficios (nuda propiedad), presenta una serie de características particulares que tanto nudo propietarios como usufructuarios deben comprender cabalmente.

La nuda propiedad surge cuando un propietario decide transferir el usufructo de un bien inmueble a otra persona, reservándose únicamente la titularidad del mismo. Esta situación, aunque limita al propietario en el uso cotidiano y en la obtención de rentas del inmueble, le permite realizar acciones como vender su parte de la propiedad o utilizarla como aval en situaciones financieras, siempre y cuando se respeten los derechos del usufructuario.

La relación entre nudo propietarios y usufructuarios es de especial interés en el contexto de la planificación patrimonial y sucesoria, ya que permite a una persona disfrutar de un bien durante su vida, asegurando al mismo tiempo que la propiedad del mismo pase a otra persona o familiares una vez se extinga el usufructo, comúnmente tras el fallecimiento del usufructuario.

Desde el punto de vista fiscal, se presenta una distinción importante entre las obligaciones del usufructuario y las del nudo propietario. Mientras que el usufructuario es responsable de declarar y tributar por las rentas que genere el uso del bien inmueble, como puede ser a través del alquiler, el nudo propietario no está sujeto a tributación directa por rentas derivadas del inmueble, dado que no tiene derecho a percibirlas. Sin embargo, es esencial que el nudo propietario declare la posesión de la nuda propiedad en su declaración de la renta, marcando claramente que su participación no incluye el usufructo. Esta precisa declaración tiene relevancia para evitar posibles discrepancias o errores en el cálculo de sus obligaciones fiscales.

La plena propiedad del inmueble

A pesar de estas limitaciones, el rol del nudo propietario cobra una nueva dimensión una vez que el usufructo se extingue. En ese momento, el nudo propietario obtiene la plena propiedad del inmueble, adquiriendo el derecho a utilizarlo, disfrutarlo y obtener rentas del mismo sin restricciones. Este cambio no solo amplía las opciones financieras del ahora pleno propietario sino que añade una capa de complejidad a la gestión patrimonial y sucesoria, destacando la importancia de una correcta planificación y asesoría legal.

La nuda propiedad y el usufructo representan, por tanto, una estrategia de gestión patrimonial que puede ajustarse a diversas necesidades y objetivos, desde asegurar un lugar de residencia para un ser querido hasta optimizar la carga tributaria asociada a la transferencia de propiedades.

Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependerá de una comprensión clara de las implicaciones legales y fiscales, así como de una cuidadosa consideración de las circunstancias personales y familiares de los implicados. Por lo tanto, es crucial buscar asesoramiento profesional adecuado que guíe tanto a nudo propietarios como a usufructuarios a través del complejo paisaje legal y fiscal que rodea a esta forma particular de tenencia y uso de bienes inmuebles.