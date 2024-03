Cuánto cobra un médico residente MIR de tercer año en Ceuta y Melilla: sueldo base y guardias

Una médica ausculta a su paciente (Pexels)

Se acerca el mes de abril y este será clave para los futuros médicos: a partir del 5 de abril, todos aquellos que hayan aprobado el examen de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) comenzarán a elegir la especialidad en la que pasarán los próximos cuatro o cinco años. Las adjudicaciones serán a partir del 8 de abril y las incorporaciones, entre el 6 y el 7 de mayo.

Muchos de los futuros nuevos residentes se preguntarán por la remuneración que recibirán durante sus años en formación. Los sueldos de los MIR cambian según el año y la comunidad autónoma en la que se encuentren. Un estudio del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Granada y y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos muestra que las diferencias salariales entre las comunidades autónomas superan el 18% para los residentes de primer año y el 15% para los de quinto.

Tabla de retribuciones salariales de los médicos MIR sin contar las guardias (Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada /CESM)

Te puede interesar: Cuánto cobra un médico residente MIR de primer año en Ceuta y Melilla: sueldo base y guardias

Los sueldos varían desde los 1.170 euros para residentes de primer año hasta 1.496 euros para los de quinto año. En el caso de los MIR de tercer año, la media nacional se sitúa en los 1.338 euros mensuales. Esto no es más que una cifra base, pues los residentes tienen la obligación de realizar guardias.

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.

Los sueldos de los médicos MIR en las ciudades autónomas

Los salarios de los médicos residentes en Ceuta y Melilla tienen una particularidad que ninguna otra región de España comparte: el Instituto para la Gestión Sanitaria (INGESA) les otorga un complemento por residencia de 1.023,22 euros al mes. Esto hace que las retribuciones finales de los MIR sean las más altas de todo el territorio nacional.

Contando este complemento, los residentes de primer año perciben un salario mensual de 2.005 euros (25.542 euros anuales), los de segundo año perciben 2.088 euros netos (26.662 euros anuales), los de tercer año, 1.194 euros (28.069 euros anuales); los de cuarto año, 2.298 euros (29.471 euros anuales); y los de quinto año, 2.404 euros netos (30.877 euros anuales).

Te puede interesar: Las comunidades con más déficit de médicos de familia en 2024

Esta es la base sobre la que se sumarán las horas de guardias realizadas. Estas dependen de la situación particular del centro en el que se realice la residencia, así como la especialidad médica. El límite legal está en las siete guardias al mes, sin embargo, la normativa europea especifica que la jornada laboral semanal no puede superar las 48 horas. Pero estas restricciones no suelen cumplirse.

Para hacer una aproximación, el SMA calcula una jornada en la que se realizan 80 horas extra mensuales (50 horas en días laborales, 17 en domingos y festivos y 13 en sábados). En Ceuta y Melilla, los médicos residentes de tercer año reciben 16,17 euros la hora los días laborales, 16,63 euros la hora los días festivos y 21,50 euros la hora los días especiales. Con estas cifras en mente, un MIR de tercer año percibiría 3.255 euros netos al mes (3.851 euros brutos). Esto se traduce en 40.767 euros netos anuales (48.086 brutos).