Las manifestaciones del 8M, ciudad a ciudad: “El feminismo blanco es un camino al suicidio”

Un momento de la manifestación encabezada por el Movimiento Feminista de Madrid. (EFE/Kiko Huesca.)

Que el feminismo se manifieste unido en Madrid es una utopía, la división en el movimiento existe y estará siempre presente. Pero lo que no se puede negar es que el objetivo común está claro y que miles de mujeres han salido a la calle en este 8M para reivindicar por sus derechos. Para pedir el fin de la violencia machista, de la desigualdad, de la explotación sexual; para pedir que los cuidados no solo recaigan sobre ellas, para dejar de estar oprimidas y para dejar de tener miedo. Pero siempre con la bronca política presenta y con crítica a un “feminismo blanco” que no hace ruido. Así han ido las manifestaciones a lo largo del país:

División en Madrid: 34.000 manifestantes recorren las calles

En Madrid, como siempre, el feminismo se ha dividido. Fuentes de la Delegación del Gobierno han cifrado en 30.000 los asistentes a la manifestación principal que finalizaba en Colón -frente a las 500.000 que sostiene la organización- y en 4.000 los de la que terminaba en la de Plaza de España, lejos de las 30.000 personas que calculan las organizadoras.

En la primera de ellas, han leído el manifiesto titulado Patriarcado, genocidios, privilegios #SeAcabó: “Vamos a recuperar una sanidad pública, universal, accesible y de calidad, que nos cuide de forma integral en lugar de psiquiatrizarnos; que reconozca las enfermedades profesionales de los cuerpos rotos de las trabajadoras del hogar; una sanidad donde podamos ejercer nuestro derecho a la interrupción del embarazo sin acoso ni cuestionamientos, sin trabas ni prejuicios, con o sin papeles, en nuestro hospital público de referencia”.

Y han continuado: “Vamos a hacer barrios y pueblos inclusivos, con apoyos y oportunidades para que tengamos una vida digna y que merezca la alegría de ser vivida. Hablar de árboles es reivindicar el derecho universal a la belleza, a una existencia plena y disfrutona, a la salud, la felicidad y el deseo”. Piden que puedan maternar sin temor, crecer sin temor, a envejecer sin temor. Piden respeto. “Las feministas decimos SE ACABÓ. Se acabó esa libertad cínica que solo beneficia al dinero y a los cuerpos privilegiados. Se acabaron los privilegios. Nuestra libertad no mata”, han apuntado.

Una manifestación unitaria clama en Barcelona contra la desigualdad

La manifestación unitaria del feminismo con motivo del 8M ha reunido en Barcelona a miles de personas, unas 40.000, según la Guardia Urbana, y 100.000, según las organizadoras, para protestar por las precariedades y desigualdades que sufren las mujeres. En esta masiva marcha lila, las manifestantes han protestado también contra la guerra en Palestina y la lacra de la migración, igualmente con rostro de mujer.

”Mujeres, lesbianas y trans. Juntas contra las precariedades, las fronteras y los genocidios” es el lema de la pancarta que ha liderado la manifestación, que ha partido de los Jardinets de Gràcia, en el extremo norte del paseo de Gràcia, y que ha bajado por esta vía y ha transitado por Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, done ha tenido lugar el acto final. En la manifestación convocada por la Asamblea del 8M, que engloba a las asociaciones feministas, se han escuchado proclamas como “Feminismo no es transfobia”, “Abolición de la prostitución” o “Viva la lucha feminista”.

Con información de Efe

Las reivindicaciones en Valencia: “Queremos la mitad de todo”

La Assemblea Feminista de Valencia ha arrancado las acciones del 8M con un grito feminista, antirracista y con solidaridad para Palestina. Este año, se ha escogido para la manifestación el lema De la miseria a la rabia, de la rabia a la lucha porque consideran “una miseria todo lo que produce el capital, el colonialismo, el racismo”. “Y es de ahí de donde sacamos la rabia como motor para nuestra lucha”, aseguran.

Antes del inicio de la marcha, diversos colectivos han realizado ‘perfomances’ frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, según ha informado Europa Press. Tras la pancarta Del patriarcado colonial a la re-existencia, grupos de mujeres han reivindicado la “memoria antirracista” con “rituales de resistencia” para pedir la “regularización inmediata” de los migrantes: “No estamos todos, faltan las presas”.

Al mismo tiempo, han criticado que “seguir mirando a Europa y al feminismo blanco es un camino al suicidio”. “El feminismo blanco y hegemónico no nos representa”, han asegurado. Por ello, han llamado al “desacato al orden colonial” frente al “racismo institucional”. “Somos las nietas de las racializasas”, han destacado.

Con información de Europa Press

En Pamplona reclaman un cambio “de raíz” del sistema de cuidados

Miles de personas, 8.500 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este viernes en Pamplona, convocadas por el movimiento feminista con el lema Hacéos cargo ya para incidir en la necesidad de que, tanto las instituciones como los hombres, asuman “la parte de los cuidados que le corresponde” y reclamar un cambio “de raíz” de este sistema de cuidados.

La marcha ha partido sobre las 19.15 horas desde la plaza de Antoniutti precedida por una gran lona, portada con varias mujeres, con el lema Gora borroka feminista (Viva la lucha feminista). También se han podido ver carteles con mensajes como ‘Somos reales, queremos ser iguales’ o ‘No me des un día, dame mis derechos’; y se han escuchado consignas como ‘Mismo trabajo, mismo salario’, ‘La lucha feminista será antirracista’ o ‘Viva la lucha de las mujeres palestinas’. De hecho, en la manifestación han participado varias mujeres palestinas para mostrar su “solidaridad absoluta con las mujeres de Palestina” y rechazar “el genocidio que está teniendo lugar en Gaza”.

Con Información de Europa Press

En Zaragoza piden solidaridad con las mujeres palestinas

Más de un millar de personas han llenado las calles de Zaragoza para reclamar la igualdad real entre hombres y mujeres, recordar que la lucha feminista es “imprescindible” o rechazar cualquier retroceso en derechos como el del aborto, reivindicaciones que han extendido en esta ocasión a la repulsa contra el “horror” del “genocidio” del pueblo palestino por parte de Israel. De hecho, una parte importante de los manifestantes han portado banderas o pañuelos palestinos.

Al igual que otros años, la manifestación del 8M en la capital aragonesa ha sido unitaria, aunque ha partido de dos puntos diferentes, y ha transcurrido de forma pacífica y en un ambiente festivo, bajo el ritmo de las batucadas.

El lema escogido ha sido ‘Un paraguas feminista donde quepamos todes. Frente a la tormenta colonial, capitalista y patriarcal’. No obstante, en esta ocasión, pese a que la marcha ha sido unitaria, se han leído dos manifiestos distintos: uno previo por parte de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, que agrupa a una veintena de asociaciones, sindicatos o partidos políticos, que se han sumado; y otro por la organización Paraguas Feminista, convocante de la manifestación, al término de la misma.

Con información de Europa Press

Logroño alza la voz por el “respeto” a las mujeres

Una multitudinaria manifestación ha recorrido el centro de Logroño para pedir “igualdad, justicia y respeto” para todas las mujeres. La cita ha comenzado pasadas las 19.00 horas desde la Glorieta del Doctor Zubía. Convocada por la Plataforma 8 de marzo -conformada por Comisiones Obreras, UGT, USO, Izquierda Unida, Partido Socialista y Mujeres Riojanas Progresistas- los asistentes (alrededor de 2000 según la Policía Local, 4000 según la organización) han secundado la marcha que ha transcurrido por la calle Portales hasta llegar a Vara de Rey pasando por la Gran Vía logroñesa.

Miles de mujeres reclaman en Bilbao un sistema público de cuidados

Miles de mujeres (unas 20.000 según fuentes municipales) se han manifestado desde las siete de esta tarde por la Gran Vía de Bilbao para reclamar un sistema público de cuidados y que los hombres colaboren en esta labor. Marchas similares se han llevado a cabo media hora antes en Vitoria, desde la plaza San Antón, bajo el lema Gure bizitzekin negoziorik ez! (No al negocio con nuestras vidas), y en San Sebastián, desde el Túnel del Antiguo.

La marcha de Bilbao ha estado encabezada por una gran pancarta morada con el signo de la mujer, tras la que se portaba otro gran cartel con el texto Zaintzarekin negoziorik ez! (No al negocio de los ciudados) ¡Haceos cargo ya!, firmada por Bilbao feminista Saretzen.