Ayuso pregunta “cuándo es el día del hombre” en un acto por el 8M y culpa a la “revolución feminista” de atacar al “hombre y a la familia”

El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Y se celebra por varios motivos. Es un día para crear conciencia sobre la importancia de que exista igualdad para las mujeres, que todavía viven situaciones de desigualdad y discriminación en el día a día. Es una forma de visibilizar la necesidad de proteger sus derechos, de que no las maten, no las violen y de que tengan las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar todo su potencial. Es una forma de recordar que los cuidados no solo están a cargo de ellas, sino que tiene que existir un equilibro y que tienen derecho a la conciliación. La lista es larga. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no lo ve necesario y, en un acto de celebración del 8M, se ha preguntado qué “cuándo es el día del hombre” para hablar de sus problemas.

La líder madrileña, desde un acto institucional de su Gobierno celebrado en la Real Casa de Correos, ha criticado lo que considera la “revolución feminista”, el que “orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad”, y que en su opinión ha sustituido al feminismo originario. “Con el movimiento feminista que quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer, ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y la maternidad, entre otras cuestiones”, ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso habla de un “movimiento original” que desconocen las feministas actuales, en su opinión, que “ni conocían la realidad” en la que se basaba. “Se fabrican problemas paralelos, agravios, ideología y todo degenera” con campañas “cuestionando a las mujeres” o “complicándoles su participación en el deporte o el acceso a pruebas selectivas por culpa de leyes ideológicas”, ha apuntado la popular. Además, culpa a este feminismo de provocar dudas entre las mujeres a la hora de decidir si ser madres o no al pintar la maternidad como “la pérdida de la libertad, como una carga o un estereotipo”. “Se están perfilando agendas políticas y mediáticas que olvidan al 50% de la población”, ha apuntado como ataque al Gobierno.

Las situaciones en las que los hombres son víctimas, según Ayuso

En el día centrado en las mujeres y en todas las trabas que sufren solo por el hecho de serlo, Ayuso ha apuntado algunas cifras con las que pretendía destacar situaciones en las que los hombres son víctimas: que el abandono escolar es mayor en ellos que en ellas, que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico fueron varones en 2023 o que el 97% de los soldados víctimas de las guerras son hombres. “No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas”, ha justificado.

Para Ayuso, en España no se vive en un “infierno de opresión” y lo ve una falta de respeto si se compara con las mujeres afganas. De hecho, ha simplificado el feminismo a que la Comunidad de Madrid “es la que más años ha estado gobernada por mujeres”. También ha destacado que el 8M surgió para celebrar la inserción laboral de las mujeres en 1909, cuando era poco frecuente, y que ahora se ha convertido o en un motivo de “alegría y celebración de la normalidad” tanto del aporte en el mercado de trabajo como en otros ámbitos como “el cultural, el valor de ser madre, abuela, padre o abuelo”.