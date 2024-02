La argentina que lidera la oposición a Ayuso: “Nunca hemos dado por entregado Madrid a la derecha, hay esperanza”

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, en la Asamblea madrileña (Foto: Helena Margarit)

Manuela Bergerot (Argentina, 1976) es desde noviembre de 2023 la nueva portavoz de Más Madrid en el Parlamento autonómico y, por ende, líder la oposición. Con lo que eso supone. Liderar la oposición a las políticas de Isabel Díaz Ayuso. Nació en Buenos Aires, aunque ha pasado en Madrid casi toda su vida. Sus padres tuvieron que huir de la dictadura de Videla cuando ella tenía dos años. De hecho, su padre fue encarcelado antes de que el Gobierno decretase su exilio. Vivir en una familia de refugiados políticos marcó irremediablemente su destino. Por eso, su trayectoria vital y profesional siempre ha estado ligada al activismo en defensa de los derechos humanos y la memoria democrática, en Argentina y en España. Fue una de las promotoras de la conocida como ‘Querella Argentina’ contra los crímenes del Franquismo antes de que se embarcara en el barco de la política, primero con Podemos y ahora con Más Madrid. Reflexiva y siempre con una sonrisa sincera en su rostro, atiende a ‘Infobae España’.

- Pregunta: Realizamos esta entrevista el jueves 16 de febrero. Día que se ha conocido que ha dimitido la presidenta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea, una diputada de Vox, que ha acusado a Ayuso de “colonizar” el único instrumento de control que quedaba libre para fiscalizar las políticas del Gobierno madrileño. El PP también ha cambiado la ley para controlar el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas. Un diputado de la oposición me dijo el otro día que esto se parecía cada vez más a una especie de dictadura encubierta.

- Repuesta: Así entiende la señora Ayuso la mayoría absoluta. Lo estamos viendo en las tres instituciones que deben velar por la calidad democrática de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas y Telemadrid, la televisión pública. Ha retorcido todos los reglamentos precisamente para poder tener el control de esos tres entes desde su Consejo de Gobierno, en lugar de como estaban antes, ligados al control de la cámara legislativa. Sin olvidar ese recorte de derechos tremendo que se ha producido para las personas trans y LGTBI en la comunidad de Madrid. O el cambio reglamentario que ha hecho para poder tener una posible paga vitalicia cuando sea expresidenta.

- P: ¿Cómo se puede fiscalizar a un gobierno que tiene mayoría absoluta?

- R: Estoy muy orgullosa de nuestro grupo parlamentario, estamos liderando la oposición. Nunca hemos dado por entregado Madrid a la derecha. Por ejemplo, no vamos a permitir que una mayoría absoluta pueda ser usada para convertir la Asamblea en el primer parlamento autonómico en legislar en contra de las personas trans y LGTBI en democracia en este país. Todos los recursos que tenemos son puestos a disposición de las entidades y colectivos que trabajan en defensa de los servicios públicos, de la justicia social y de todos los derechos de las personas. Con nuestros recursos iremos hasta el límite, para que precisamente no se crean que tienen la impunidad y todo el poder para retorcer reglamentos y recortar en derechos.

Manuela Bergerot, en un momento de la entrevista (Foto: Helena Margarit)

- P: Pero el PP, con su mayoría absoluta, consiguió cambiar las leyes Trans y LGTBI.

- R: Fueron dos derogaciones encubiertas, algo muy doloroso. Porque mientras ves que hay otros partidos que teniendo unos recursos que nos pueden llegar a triplicar, bajan los brazos y asumen e interiorizan que hay una mayoría absoluta en frente. Y como ven que se va a llegar al resultado que se va a llegar, no lo intentan. Pero hay que luchar. Fue conmovedor ver, por ejemplo, que tuvimos el reconocimiento de los propios letrados de la Asamblea de Madrid, que dijeron que lo que estaba haciendo la señora Ayuso rozaba la inconstitucionalidad. Es conmovedor poder mirar a los colectivos de personas trans y LGTBI y decirles que lo hemos dado todo y que lo vamos a seguir dando si se recortan derechos. Hemos ido ante el Defensor del Pueblo para presentar un escrito para que vea que son unas reformas inconstitucionales en las cuales se están recortando derechos fundamentales.

- P: Sí, pero me está reconociendo que hay un rodillo muy difícil de combatir.

- R: Claro, obviamente. Ayuso gobierna con una mayoría absoluta. Lo que pasa es que nuestra obligación es demostrarle una y otra vez, no solo en cada Pleno, sino en cada una de estas tramitaciones de las leyes, que hay un mejor Madrid posible, por mucho que a ella le moleste que yo le recuerde que no bajamos los brazos. Además, hay un tejido social en esta región que es maravilloso y que tampoco baja los brazos.

- P: Su antepresora en el cargo, Mónica García [hoy ministra de Sanidad], se había ganado la fama de azote de Ayuso. ¿Cómo le gustaría que la ciudadanía viese a Manuela Bergerot?

- R: Primero, es un orgullo ser la portavoz de este grupo parlamentario por la solvencia que hay. Sobre todo, por poner la voz dentro de esta Cámara en nombre de una organización que cada vez está en más municipios, que estamos gobernando en ocho de las grandes ciudades de esta comunidad. Una de las cosas que más me emociona que me llega de compañeras, de militantes, de asociaciones vecinales, siempre me dicen que encarno la esperanza. Hay esperanza y, además, sin renunciar a la alegría porque hay una trayectoria en la genealogía del pueblo madrileño de no dejar caer a nadie.... desde las mujeres que se organizaron en Vallecas por el precio de la barra de pan, desde las familias que salieron en el barrio de Orcasitas a reclamar el derecho a la ciudad, desde el movimiento feminista que hizo caer a un ministro de justicia, desde el pueblo de Madrid que sale a las calles a nombrar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino.

- P: Habla de esperanza, pero el PP lleva gobernando Madrid desde hace décadas. ¿Qué le falta a la izquierda para ser una clara alternativa de gobierno?

- R: En esto también deberíamos tener un poco de memoria y recordar lo que hace el Partido Popular cuando no gana en las urnas. Porque aquí hubo un ‘Tamayazo’, y lo que el PP no ganó en las urnas lo hizo comprando los votos. Teniendo esa memoria y viendo además que las expectativas de Más Madrid se confirman cada día porque no paramos de crecer, porque hemos liderado la oposición dos veces en dos elecciones consecutivas... yo estoy convencida que en el 2027 va a haber un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.

Manuela Bergerot, en un momento de la entrevista (Foto: Helena Margarit)

- P: ¿Y dónde estará Manuela Bergerot en 2027?

- R: Sin lugar a dudas, siendo parte indispensable en conseguir que haya un gobierno progresista en el 2027. Sí, tenemos todo el empuje y todo el convencimiento y, además, la seguridad de que lo que está representando y proponiendo Más Madrid es algo que está conectando a los madrileños con la política y a la política con las necesidades de los madrileños. Siempre digo que históricamente se ha hecho política desde Madrid, pero nunca se ha hablado de Madrid, de los madrileños, de sus necesidades y anhelos.

- P: Ahora que comenta esto, la Asamblea de Madrid se ha convertido en una especie de foco mediático donde se tratan muchas veces tema nacionales, todo eso unido a mucho ruido y crispación.

- R: Absolutamente. Es muy complejo, por ejemplo, intentar visibilizar a los madrileños que cada mañana quieren coger la C5 de Cercanías y no pueden para llegar a sus trabajos o a sus centros de estudio. Es muy duro intentar hablar de que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda en la comunidad de Madrid o de la situación de los centros de salud. Como el Vicente Soldevilla, en Vallecas, donde el único médico que había del turno de tarde se ha tenido que ir porque en un solo día tenía que atender a 90 pacientes. Efectivamente es muy difícil hablar de Madrid, pero hay grandes aliados en esto, los medios locales. Nos hemos encontrado que los medios de comunicación locales quieren visibilizar la realidad local. Son voces necesarias para esa fiscalización por el bien de la democracia en la Comunidad de Madrid, que no solo deben hacer los partidos, sino también los medios de comunicación.

- P: Vamos a hablar entonces de Madrid. En la Asamblea se sigue hablando de los fallecidos en las residencias durante los más duro de la pandemia del covid. Usted recordó el otro día que hay más de 150 causas abiertas en los tribunales.

- R: Lo primero que hay que recordar es que la señora Ayuso mandó cerrar la comisión de investigación sobre las residencias. La mesa de la Asamblea de Madrid no permite que se califique positivamente ni una sola de las preguntas que registra Más Madrid para analizar lo que sucedió en las residencias. Ayuso no da explicaciones en sede parlamentaria sobre lo que ocurrió porque ella tiene esas responsabilidades políticas. Tenemos el compromiso con las asociaciones de familiares de que este tema no caiga en el olvido. Hoy he visto a la señora Ayuso [la entrevista se realiza el jueves 15, tras el Pleno] bastante iracunda, desbarrando cuando ha llegado a decir que los mayores iban a morir de todas formas. No sé si la señora Ayuso ha sacado la carrera de medicina, pero yo diría que eso solo lo puede determinar un médico y caso a caso. No había materiales suficientes en las residencias, se negó la derivación de los mayores contagiados a los hospitales, muchos murieron ahogados, sin esa medicación que pudiera atenuar ese dolor para tener una muerte digna. Se negó ese derecho a una muerte digna. Se les niega el derecho a los familiares a ser escuchados. No se han reunido ni una sola vez con ellos. Cómo puede tener Ayuso el descaro de presumir que un juzgado de Parla ha archivado una causa cuando hay más de 150 querellas abiertas. Los familiares no van a parar y nosotros vamos a estar ahí para acompañarles, para que no caiga en el olvido.

Manuela Bergerot, en un momento de la entrevista (Foto: Helena Margarit)

- P: Le pregunto como ciudadano. Personalmente llevo desde julio esperando que me vea un especialista. Estamos en febrero y aún no tengo fecha. ¿Tenemos la mejor sanidad pública de España?

- R: Tenemos a los mejores profesionales de la sanidad pública, a pesar del gobierno de Ayuso. Tenemos a los mejores profesionales que ya venían avisando de que esto iba a colapsar. Y así ha sido. El gobierno de la señora Ayuso echa la culpa al Ministerio de Sanidad, pero no dice, por ejemplo, que nueve de cada diez médicos MIR de familia huyen de Madrid. Porque en un solo año encadenan 50 contratos. No es que ellos no puedan hacer su trabajo bien, es que no pueden dar un trato correcto a los pacientes. Ese es el problema. Es el desmantelamiento absoluto. Yo también llevo un año en lista de espera para que me vea un dermatólogo. Así estamos.

- P: La primera línea de la sanidad pública es la atención primaria. ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar este puntal del sistema sanitario?

- R: Hay unas medidas que se pueden tomar de forma inmediata: la contratación de 350 médicos y médicas, la contratación de 100 pediatras, la contratación de 100 enfermeros y enfermeras y la contratación de unos 500 administrativos, precisamente para liberar a los médicos de esa carga burocrática que no les permite llevar a cabo una buena atención al paciente. Hay que dejar de normalizar que tengamos que esperar dos semanas para ver un médico de cabecera. El 82% de los madrileños tienen que esperar más de 48 horas para que les vea un médico de cabecera y seis de cada diez, más de una semana. Y hemos normalizado eso desde la pandemia. El Ministerio de Sanidad se ha comprometido a ofertar nuevas plazas MIR. Pero las comunidades autónomas, especialmente Madrid, debe comprometerse a garantizar las condiciones de trabajo de los sanitarios. Porque hay dinero. Si la Comunidad de Madrid deja de financiarse en fondos del mercado y empieza a financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA.

- P: Si Más Madrid gobernase, ¿que haría con el hospital Isabel Zendal?

- R: Es el gran plató de televisión que forma parte de esa política que tiene el Partido Popular de convertir a Madrid en una ciudad de cartón piedra. Es que es todo, la Fórmula 1, el Zendal, la Mascletá, a ver quién sigue construyendo lo más grande, lo más aparatoso y más neoliberal, que no tiene ningún tipo de valor añadido, ni va de la mano de la mejora de calidad de los madrileños y las madrileñas. Hay que recordar que hay estudiantes en Madrid que desde que empezaron la primaria solo han estudiado en barracones. Y llega la señora Ayuso y con unos contratitos de urgencia con unos sobrecostes millonarios, y en cuatro meses nos construye un hangar.

Manuela Bergerot, en un momento de la entrevista (Foto: Helena Margarit)

- P: Sí, pero ya está hecho. ¿Que planes tendrían ustedes para este centro sanitario?

- R: Seguro que la ministra de Sanidad tiene la mejor respuesta para poder responder a todas las necesidades de los madrileños en innovación y desarrollo para la Comunidad de Madrid.

- P: Hablemos del problema de la vivienda. ¿La única solución pasa por ampliar la oferta? Nosotros publicamos en Infobae que desde 2019 la Comunidad de Madrid solo ha entregado 321 viviendas protegidas para una población de 6,9 millones de habitantes?

- R: El problema es que han hecho creer en el imaginario colectivo que las normas del mercado son las que regulan bien el derecho constitucional a la vivienda. Hoy hemos defendido una iniciativa en el pleno de la Asamblea para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid traiga a la Asamblea el debate sobre los módulos de los precios de la VPO, porque los quieren subir. El precio de la VPO en Madrid va a ser más alto que el precio del mercado. Hay que construir más vivienda pública. No puede ser que desde 2019 solo se hayan construido 300. Tenemos una crisis de vivienda en la Comunidad de Madrid muy grave. Para empezar hay aplicar la ley estatal de vivienda y declarar zonas tensionadas, como han pedido ya municipios como Getafe y Alcorcón para regular el precio del alquiler. Pero ya me dijo el consejero de vivienda y la propia señora Ayuso cuando me reuní con ellos en la Puerta del Sol que cualquier propuesta sobre la mesa por parte de Más Madrid en tema de vivienda ni siquiera la iba a estudiar.

- P: ¿Simplemente por un sesgo ideológico?

- R: Sí, y mientras tanto pierden los madrileños, que para tener derecho a una vivienda y no vivir en la angustia, los jóvenes tienen que dedicarle más del 100% de sus ingresos para poder alquilar. Ha habido cierto revuelo por una campaña que han sacado los jóvenes de Más Madrid por el derecho a la vivienda, porque ellos han diseñado el lema ‘derecho a la vivienda para poder follar’. Bueno, efectivamente puede parecer frívolo, pero lo que querían demostrar y poner en agenda es que si nadie habla de este problema de la vivienda, no pueden independizarse, desarrollar sus vidas adultas, poder plantearse una maternidad y una paternidad, están cronificando a los jóvenes de esta comunidad a una adolescencia eterna.

- P: Los gobiernos de PP también avalan el mantra de la continua rebaja fiscal. Ayuso advirtió hace unos días en un foro que los márgenes para seguir bajando impuestos se estaban agotando.

- R: Es que es al revés. Necesitamos blindar los servicios públicos para que nadie se quede atrás. Necesitamos que los servicios públicos puedan acabar con la desigualdad que existe en la comunidad autónoma más rica de este país. Y eso se hace a través de una fiscalidad progresiva. Eso se hace a través de dejar de hacer regalos fiscales a los más millonarios en esta comunidad, 6.500 millones de euros por esos regalos fiscales. Con ese dinero podríamos estar garantizando, por ejemplo, que de los 22 centros de salud que prometió Ayuso hace cuatro años hoy 17 no fueran solares. O que no haya 6.000 niños en esta comunidad que estén estudiando en barracones. La opción es blindar la sanidad y la educación para garantizar la igualdad de oportunidades o seguir haciendo regalos fiscales a los que más tienen.

Manuela Bergerot, en un momento de la entrevista (Foto: Helena Margarit)

- P: ¿Quién le convenció para entrar en política?

- R: Uy, no, esto se lleva en las venas. Yo vengo de donde vengo. Mi militancia aquí en España yo la venía desarrollando por el derecho a la memoria del pueblo español. Primero, para garantizar los derechos de las víctimas del franquismo, pero también para conectar a los más jóvenes con toda esa trayectoria, la memoria como construcción de ciudadanía. Y ahí, a través de la ‘Querella Argentina’ contra los crímenes del franquismo tenía compañeros y compañeras argentinas que militaban también, como el profesor Ariel Jerez, que me propuso escribir el programa de memoria histórica para Podemos. Lo hicimos. Lo que pasa es que luego también se nos dijo que la memoria no era algo que podía entrar en campaña, que perjudicaba, que no era interesante. Desde dentro fui esa especie de caballo de Troya para que la memoria fuera vista como esa herramienta para la construcción de ciudadanía y en favor de la convivencia.

- P: Como argentina supongo que sigue con interés la política de su país. ¿Qué cree que les espera a sus compatriotas con el nuevo presidente Milei?

- R: Ay... ¿Qué les espera? Las que tenemos memoria sabemos que lo que viene a proponer Milei no es nada nuevo, porque el ajuste que propone Milei los van a pagar los de siempre. En recorte de derechos, en criminalización de la protesta, mucho conservadurismo. Mira, Milei y Ayuso se parecen mucho, tienen esa pinta de rockeros y en realidad gobiernan como inquisidores. Sí, porque mientras Milei lo primero que hace es querer derogar la ley del aborto en Argentina, que es un referente mundial por el derecho a la despenalización, por un derecho al aborto libre, seguro y gratuito, tenemos a Ayuso que niega las becas de comedor a familias formadas por dos madres, porque la administración de Ayuso le exige que haya un marido. Así que se me parecen mucho, uno con esa pinta de cazadora de cuero roquera y la otra con una camiseta, pero en realidad son los dos muy conservadores.

- P: ¿Cree realmente que Milei y Ayuso se parecen?

- R: Se parecen mucho porque tienen el mismo modelo de sobrevivir en el mercado. ¿No? De defender sobrevivir en el mercado. Y lo digo bien, sobrevivir, porque en el mercado no se vive. Solo el blindaje de los servicios públicos hace que podamos tener una buena vida. Y hay algo más allá que creo que comparten los dos y es que creo honestamente que no quieren al pueblo que gobiernan. No lo quieren en toda su diversidad y en toda su realidad. Solo quieren una partecita muy chiquita, que es la que se parece mucho a ellos y en la que son todos igualitos.

Manuela Bergerot, sonríe en un momento de la entrevista con 'Infobae España' (Foto: Helena Margarit)

- P: Usted vive ahora en Madrid, tiene su vida en Madrid. Si estuviese en Argentina, ¿se dedicaría a la política en Argentina?

- R: Allá donde he estado y en cualquier momento de mi vida he confiado siempre en el otro y, por lo tanto, he encontrado siempre el mode de organizarme con el otro para mejorar cada uno de los espacios en los que estaba participando. Estoy segurísima que si viviera en Argentina formaría parte de cualquier asamblea que reivindicara el derecho a vivir y a convivir en los barrios, de mejorar la calidad educativa, del derecho a una movilidad sostenible en una ciudad, sin lugar a dudas, dentro y fuera de las instituciones.