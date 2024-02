Tamara Falcó se planta en ‘El Hormiguero’: está harta de las críticas y denuncia una ola de acoso

Tamara Falcó, colaboradora de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Tamara Falcó ha llegado a su límite y no ha podido seguir acallando la desazón que, desde hace un tiempo, hace mella en su día a día. Si bien es cierto que la vida de la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha estado bajo el escrutinio público desde antes de llegar al mundo, las últimas informaciones que han salido a la luz le han hecho estallar.

Desde hace unos días, se habla de que su matrimonio con Íñigo Onieva, a quien dio el sí, quiero el pasado 10 de julio, atraviesa una crisis. Al parecer, estos rumores han causado una gran molestia a la marquesa de Griñón, quien no ha dudado en hablar de la situación durante su intervención en la tertulia de actualidad de El Hormiguero.

La hermana de Ana Boyer colabora con el espacio presentado por Pablo Motos y ha sido precisamente en este programa donde desveló que pasaría por el altar con el empresario, así como ciertos detalles sobre su gran día. Es por ello que no es de extrañar que haya vuelto a elegir este programa para hablar alto y claro respecto al estado de su relación con el diseñador de coches y la presión mediática a la que se han visto sometidos en los últimos días.

“Hay noticias que son mentiras”

Los colaboradores de El Hormiguero tenían como tema central el poco seguimiento que tienen los temas informativos en la actualidad. La idea del programa era analizar si existen “noticias de verdad y noticias de mentira”, una cuestión que plantó el presentador valenciano. Cristina Pardo respondió a la pregunta del conductor expresando que no diría que hay noticias de mentira, sino que estas “pueden estar engordadas artificialmente”.

Sin embargo, quien no dudó en expresar su punto de vista respecto a la cobertura actual que tienen los medios de comunicación fue Tamara Falcó, quien aseguró que “hay noticias que son mentiras”, poco antes de ejemplificar su situación personal. “Dicen noticias de mentira de mí continuamente”, expresó la tertuliana, tomando como referencia los rumores de crisis con Íñigo Onieva.

“Hay gente que se piensa que tiene derecho para mirar desde la calle con prismáticos. Yo he tenido prensa toda la semana, en casa de mi madre, y me observan desde la calle. Eso debería estar prohibido”, continuó, dejando claro que esta situación podría ser denunciable por acoso. “A ver cómo lo pruebo. Una denuncia que tarda 15 años y me desgasto”, prosiguió.

“Si alguien te acosa, hay que denunciarlo”, expresó Motos. “Los paparazzi no son tan malos como los que te persiguen con la alcachofa, yo los tengo divididos”, respondió Falcó, dando a entender que había dos tipos de prensa. “Intento que esto no me agobie. Me he mudado a un sitio donde entro con mi coche y nadie tiene acceso. Tengo gimnasio en el propio edificio, después voy a casa de mi madre también con mi cochecito y estoy supertranquila”, detalló acerca de su situación personal.

“Me estoy protegiendo, de escondiendo nada. Tengo la suerte de ir a unos sitios donde estoy protegida y no tengo por qué tener a un periodista que me está lanzando todo tipo de barbaridades sobre mi familia, sobre Íñigo, sobre su familia, mientras intento pasear al perro”, explicó, haciendo referencia a que no intentaba evitar preguntas, sino evitar ser el foco de atención.

Por si fuera poco, Tamara Falcó tomó como referencia el consejo que le dio Motos por medio de una metáfora: “Es como me lo explicó Pablo. Venimos aquí, trabajamos, pero después tenemos una vida y queremos estar tranquilos. Al camarero, cuando termina su horario, nadie le pide una ración de calamar”.

Las palabras de Tamara Falcó toman fuerza con las últimas declaraciones de Íñigo Onieva, quien horas antes de que su mujer se sentara en el plató de Antena 3 dejó claro que entre los dos las cosas iban de maravilla. “Es todo mentira”, espetó en un vídeo publicado en Así es la vida respecto a sus rumores de crisis matrimonial.