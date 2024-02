Un exnúmero uno critica el saque de Alcaraz: “Deja mucho que desear”

El tenista españaol, Carlos Alcaraz (REUTERS/Edgar Su) REUTERS

Carlos Alcaraz ha admitido en más de una ocasión que tiene muchas cosas todavía por mejorar, entre ellas, su saque. En esta línea, Andy Roddick, tenista estadounidense considerado uno de los mejores sacadores de la historia del tenis, se ha atrevido a comentar en su podcast el servicio del español, el que define como el mayor defecto del joven.

“Su saque deja mucho que desear y creo que es el único aspecto del juego en el que no ha mejorado durante los últimos dos años”, apunta el estadounidense. Roddick recuerda que el español no ha mejorado su saque desde hace dos años, cuando registraba saques de más de 210km/h: “Recuerdo haberle visto jugar cuando era muy joven y su servicio no era muy potente, pero cuando ganó el Miami Open 2022, empezó a registrar saques a más de 210 km/h, pero ahora apenas supera los 200km/h. Creo que le falta tener un movimiento más fluido al sacar”.

Roddick asegura que Alcaraz “no es ni un sacador de mucha potencia ni tampoco alguien que pueda incomodar en exceso con cambios de altura, velocidad y efecto”. “Creo que hace bien el saque con mucho efecto desde el lado de la ventaja, con el que logra desplazar a sus rivales, pero más allá de eso, no logra poner en aprietos al restador, que se siente cómodo contra él”, explicó Roddick.

Pese a eso, el estadounidense considera que Alcaraz es vulnerable en el servicio: “Ahora mismo, ni siquiera está haciendo bien el saque cortado. No da el efecto suficiente, va casi plano, y es incapaz de hacer que la pelota se aleje del rival cuando bota. Si son capaces de leer bien su servicio, se le puede hacer mucho daño al resto, así que este es el punto más obvio en el que debe trabajar para ser mejor”.

Carlos Alcaraz estará en Arabia en un torneo de exhibición

Arabia Saudí va dando pistas de lo que es capaz. Primero organizó exhibiciones en diciembre durante las pretemporadas, luego se hizo con las Next Gen Finals, pronto anunciará el Masters femenino, y en octubre celebrará en Riad la primera edición del ‘6 Kings Grand Slam’, un torneo de exhibición que reunirá a seis de las mejores raquetas del planeta. Allí estarán los tenistas más reconocidos y reconocibles del momento. En el cartel están Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune. Entre los seis suman 50 títulos en los considerados majors y el viaje les pillará de vuelta de la gira por China.

Carlos Alcaraz se pronunció sobre su presencia en el torneo, afirmando que está “feliz” por volver a la ciudad saudí para mostrar su “mejor versión”. Rafa Nadal añadió que “después de que otros jugadores del circuito hayan jugado allí, tengo muchas ganas de estrenarme en Riad”. Djokovic, anunció por su parte: “Estoy emocionado por volver a la ciudad y competir delante de mis fanáticos saudíes”.